La Berri espère ne pas finir ce championnat avec le plus petit nombre de points de l'histoire de la Ligue 2 !

Avec 22 points au compteur après 37 journées de championnat, la Berri a pour le moment le plus petit nombre de points de l'histoire de la ligue 2. Pour ne pas se faire encore plus remarquer, la Berri espère comptabiliser 25 points à l'issue de cette 38e journée.

Marco Simone : "Notre problème est toujours le même, c'est notre inefficacité offensive."

Marco Simone espère enfin décrocher son premier succès : "Je n'ai pas trop envie d'attendre l'année prochaine pour décrocher la première victoire à la Berri même si ce serait très bien de démarrer par un premier succès en national. Mais nous jouons toujours pour gagner et nous jouons pour nous faire plaisir. Notre problème est toujours le même, c'est notre inefficacité offensive" constate l'entraîneur de la Berrichonne avec un brin d'humour mais aussi de sérieux.

Grange et Vargas absents ; Sanganté, Fofana et Chouaref sont de retours

Pour ce dernier match de la saison, les joueurs testés positifs au Covid-19 il y a quelques jours, sont de retour dans le groupe : Sanganté, Fofana et Chouaref. En revanche, Romain Grange, touché au mollet en cette fin de semaine, ne fera pas partie du groupe, ni Thibaut Vargas, sorti sur blessure à Guingamp. Si la Berri ne veut pas trop se faire remarquer, elle doit impérativement battre les Corses. Et si les Castelroussins font match nul, ils égaliseront le plus petit nombre de points en ligue 2 : 23 seulement . S'ils s'inclinent une nouvelle fois, avec 22 points les Berrichons entreront dans l'histoire de cette deuxième division - et pas de la meilleure des manières - avec le plus petit nombre de points en 38 journées. Seul un succès pourrait permettre de clore cette saison catastrophique, avec un petit coin de ciel bleu.