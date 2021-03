L2 : La Berri passe ce lundi sous pavillon Saoudien avec des changements à tous les étages

Le Prince saoudien, Abdullah bin Mosaad devrait devenir en ce lundi 8 mars, le propriétaire de la Berrichonne Football. Même si le club Castelroussin est sportivement au plus mal, cela ne remet pas en cause le rachat du club par l'investisseur saoudien.

Abdullah Bin Mosaad, dont la fortune personnelle est estimée à 200 millions d'euros, est déjà le patron de Sheffield United, lanterne rouge du championnat de Premier League, Beerchot le club Belge où il est majoritaire en nombre de parts depuis 2018 sans oublier les clubs de Kerala United FC (D2 indienne) et Al-Hilal United (D2 Émiratie) à Dubaï l'année dernière. Dans quelques heures, il devrait en plus être propriétaire de la Berrichonne Foot.

Marco Simone devrait succéder à Benoit Cauet

C'est un rachat qui se fait au moment où le club Castelroussin est au plus mal sportivement : dernier de ligue 2 avec huit points de retard sur le barragiste. D'ailleurs, Benoit Cauet, arrivé le quatre janvier dernier, devrait déjà laisser sa place dans les heures à venir à Marco Simone. L'ex attaquant du PSG mais aussi du Milan AC devrait diriger son tout premier match sur la pelouse du stade Bonal de Sochaux à l'occasion de la 29e journée de ligue 2 le 13 mars.

Patrick Trotignon devrait être nommé Président

Ce n'est visiblement pas le seul changement de taille à venir dans les heures qui viennent à la Berrichonne Football. En effet Patrick Trotignon, Président délégué de la Berri de 1989 à 1997 puis de 2002 à 2008 devrait être nommé Président sous l'ère Saoudienne. Michel Denisot pour sa part devrait être lui aussi présent dans le nouvel organigramme. En revanche rien n'est moins sûr pour l'actuel Président délégué Bruno Allègre. En effet, le conseil d'administration de la Berri devrait démissionner en bloc un nouveau C.A sera nommé avec bien entendu des membres du Groupe United

Jérôme Leroy devrait être conservé mais il ne sera pas le directeur sportif

Jérôme Leroy revenu pour renforcer l'équipe en janvier dernier mais aussi recruter le successeur de Nicolas Usaï ne sera pas le directeur sportif de la Berri version saoudienne. Il devrait malgré tout rester au club mais ne sera plus le grand patron du sportif. C'est Jan van Winkel, directeur technique de United situé à Dubaï qui aura la lourde charge de recruter de nouveaux joueurs à l'inter-saison.

La Berri en ligue 1 en 2025 voir 2026

Ce n'était pas forcément dans les plans du nouveau propriétaire de la Berri de gérer une descente et penser à remonter en Ligue 2 au plus vite mais il va devoir construire rapidement une équipe compétitive. D'ailleurs le Prince Abdullah Bin Mossad va devoir recruter de nouveaux joueurs pour ne pas s'éterniser dans le championnat National l'équivalent de la troisième division. Lors d'une interview accordée à l'AFP, l'investisseur Saoudien a indiqué qu'acheter un club en troisième division n'est pas à la base le projet. Mais il compte bien retrouver le plus haut niveau c'est à dire la ligue 1 dans les cinq voir six saisons à venir. Enfin, le Prince Abdullah Bin Mossad devrait en personne venir à Châteauroux ce lundi 8 mars ou l'assemblée générale extraordinaire est prévue à 14h30.