Ligue 2 : la Berri trop diminuée s'incline logiquement 2 à 0 à Guingamp

La Berrichonne est arrivée à Guingamp avec une équipe très diminuée : contaminations au covid-19, cas contact, joueurs suspendus ou absents sur blessure... Il manquait 13 joueurs dans l'effectif castelroussin mis à disposition pour ce dernier déplacement, et avant-dernier match de la saison. La défaite 2-0 n'est donc malheureusement pas surprenante.

Guingamp - Châteauroux : on refait le match

Les Bretons sont les premiers à se mettre en action. Pierrot rentre dans la surface de réparation et tente de tromper le gardien de but castelroussin qui est sur la trajectoire (4e). Mais les Bretons obtiennent ce qu'ils cherchent à savoir marquer. Sur une belle percée de Gomis, ce dernier centre en retrait dans la surface de réparation et Fofana reprend du plat du pied pour ouvrir le score (16e).

Dix minutes plus tard, la Berri tente de réagir sur une percée de Gilles Sunu. Les Berrichons sont à deux doigts d'égaliser. Mais le milieu de terrain castelroussin voit sa frappe puissante repoussée par le portier breton (26e). Guingamp pousse pour inscrire son deuxième but sur deux occasions mais le score en reste à 1-0. La Berri souffre et l'absence des 13 joueurs se fait terriblement sentir.

Au retour des vestiaires, Guingamp double la mise sur un but de la tête de Pierrot consécutif à une frappe repoussée par la barre transversale (52e). Les jeunes castelroussins sont lancés dans le grand bain comme Toibibou, âgé de 16 ans, qui remplace M'Bone, blessé en première période. Mendy, 21 ans, remplace Sunu. La Berri fait ce qu'elle peut mais face à cette équipe de Guingamp très expérimentée, elle n'a rien pu faire. Une défaite logique des Castelroussins et un succès mérité des Guingampais.