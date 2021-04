Ligue 2 : la Berri va tout faire pour retarder l'accession officielle de Troyes en L1

La Berri a une fin de championnat plus que difficile. Même si elle est certaine sportivement d'évoluer en troisième division la saison prochaine, elle a affronté tout de même le haut du panier, avec des déplacements à Grenoble (2-2), Toulouse (2-1) et à Clermont (2-1). Ce samedi soir, la Berrichonne accueille Troyes pour le compte de la 36e journée. Les résultats en terme de points au classement général ne sont pas là. L'entraîneur Italien a récolté quatre points sur vingt-et-un possibles ! En revanche, la Berri a trouvé une belle identité et elle rivalise même avec le meilleur de la poule en terme de possession du ballon : "Officiellement, nous sommes la meilleure équipe en possession de balle à égalité carrément avec Troyes, avec 62% de moyenne. Je parle juste de mes sept matchs à la tête de l'équipe. C'est important de positiver et d'insister sur ce que font de bien mes joueurs. Maintenant, il nous manque les points, j'en suis conscient et nous allons continuer à travailler dans ce sens pour que les joueurs soient récompensés." note le nouvel entraîneur de la Berri.

Marco Simone : "Ma priorité mais aussi celle du club c'est de garder Romain Grange et Rémi Mulumba."

Battre le leader incontesté de cette ligue 2, c'est bien sur possible, y compris quand vous êtes officiellement relégué en National. Mais pour cela, il faut disposer de la plupart des joueurs cadres, ce qui est loin d'être le cas. Quatre joueurs sont toujours absents : Fofana, Sunu, Sidibé, Chouaref et maintenant Sanganté. La Berri avec ce classement mais aussi tous ces absents, va devoir puiser dans toutes ses réserves pour décrocher un authentique exploit.

L'objectif est de terminer au mieux cette saison mais aussi penser à la suivante, au niveau trois du football Français. Marco Simone va tout faire en priorité pour garder ses deux piliers, Romain Grange et Rémi Mulumba : "Romain Grange et Rémi Mulumba peuvent avoir des sollicitations parce qu' ils montrent de très belles choses. Mais pour moi, les conserver, c'est une priorité. J'ai déjà parlé avec eux et le club le sait." Même si cette saison n'est pas tout à fait terminée, l'entraîneur donc mais aussi les nouveaux dirigeants Saoudiens, travaillent déjà pour avoir une équipe compétitive pour réintégrer au plus vite, le monde professionnel.