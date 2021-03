Ligue 2 : le choc psychologique avec Marco Simone sur le banc de la Berri, est attendu à Sochaux

Vingtième et dernière avec dix-huit points et surtout huit points de retard sur le 18e et barragiste Guingamp, la Berri se lance dans l'opération remontée au classement. L'arrivée de Marco Simone, le nouvel entraîneur n'est pas étrangère à ce mince espoir de maintien.

La mission maintien en Ligue 2 relève de l'exploit. L'opération de la dernière chance à savoir le maintien en ligue 2 a été décrétée au plus haut lieu par l'état major Saoudien, notamment Abdullah Bin Mossad le propriétaire, et son bras droit Abdullah Alghamdi, directeur général d'United World qui était pour sa part présent lors de la dernière défaite 4 à 1 face à Nancy. Le premier signal envoyé par la nouvelle direction, c'est le changement d'entraîneur et ce à 10 journées de la fin du championnat. Pour les nouveaux investisseurs, sept victoires sur les dix dernières journées, c'est envisageable avec Marco Simone, qui a donc succédé en début de semaine à Benoit Cauet. La veille du déplacement à Sochaux en avion, Patrick Trotignon, le nouveau directeur général, Marco Simone, le nouvel entraîneur mais aussi Patrick Legain l'entraîneur adjoint qui est aussi préparateur physique et Stéphane Porato l'entraîneur des gardiens, ont été présentés à la presse. Marco Simone et son staff se sont engagés pour les 10 derniers matchs de cette saison mais aussi une saison supplémentaire.

Marco Simone (entraîneur de la Berri) connaît déjà le prénom de tous ses joueurs

Marco Simone a un véritable passé de joueur. En 98, il arrive du grand Milan AC au PSG dont le président du club Parisien est un certain Michel Denisot. D'ailleurs Marco Simone va jouer en France son tout premier match face à...la Berri en amical ! Ce jour là, il a même raté un pénalty se souvient-il. Avec un passé de joueur qui inspire le respect, il a débuté sa carrière d'entraîneur à Monaco en 2011-2012 où il a été joueur de la Principauté.

Marco Simone compte bien avec son staff éviter la relégation © Radio France - Sylvain ROGIE

Marco Simone : "J'ai regardé les 28 journées qui viennent de s'écouler"

Dix ans plus tard, après être passé par FC Lausanne Sport, Tours FC, Laval ou encore le Club Africain (Tunisie) mais aussi la Thaïlande et le Maroc, il arrive doncà la Berri. Il a déjà soigneusement observer le jeu de ses nouveaux joueurs : "J'ai regardé pratiquement les 28 journées qui viennent de s'écouler. Il y a une quantité de ballons perdus car quand les joueurs veulent construire, la seule solution, c'est d'envoyer un long ballon à 50 mètres !"

La Berri version Saoudienne avec sur le banc Marco Simone a donc 10 matchs pour éviter la relégation. Il est évident que l'arrivée de Simone a réveillé un groupe qui était pratiquement résigné après les deux défaites face à Nancy puis à Pau. Si la Berri veut retrouver des couleurs et surtout croire au maintien, elle doit commencer par s'imposer à Sochaux.