Ligue 1 : le match Nice - Lens finalement à huis clos pour la reprise

L'Allianz Riviera va devoir attendre encore un peu avant de retrouver sa voix. Alors qu'une jauge de 5.000 spectateurs était autorisée pour la réception de Lens dimanche 23 août à l'occasion de la prmière journée de Ligue 1, le président du Gym Jean-Pierre Rivère a finalement pris la décision ce mercredi de jouer ce premier match à huis clos.

Le mode de sélection des supporters suscitait des crispations

"C'est une décision très compliquée à prendre parce que ça fait des mois qu'on attend la reprise du football. Mais aujourd'hui on est dans une région où le Covid s'accélère et on se doit de protéger nos supporters, nos fans et on refuse que ce match soit un facteur d'accélération supplémentaire; explique le président du Gym. C'est peut-être un excès de sagesse mais on se doit de montrer l'exemple. La deuxième motivation concerne nos supporters. On a beaucoup d'abonnés qui sont très fidèles et c'est très compliqué de choisir 4.000 personnes parmi ces abonnés. Pourquoi l'un et pourquoi pas l'autre ?" Le club avait en effet décidé de sélectionner les plus fidèles supporters parmi ses abonnés pour cette première rencontre et les heureux élus recevaient depuis lundi leur mail de confirmation. Un mode de sélection qui aurait suscité quelques crispations chez certains supporters.

Pas de décision concernant le 2e match à domicile face au PSG

Cette décision de jouer à huis clos a été prise en concertation avec les autorités locales et le maire de Nice Christian Estrosi l'a salué ce mercredi sur son compte Twitter. Pour l'instant le huis clos concerne uniquement le premier match à domicile. Le second est prévu près d'un mois plus tard, le 20 septembre, face au PSG et le club veut se laisser le temps de voir comment évolue la situation, même si la jauge de 5.000 spectateurs maximum sera encore active, puisque le gouvernement l'impose jusqu'au 30 octobre pour les grands événements.