La barre des 4.000 abonnements franchie à l'Abbé-Deschamps pour la remontée de l'AJ Auxerre en Ligue 1

Le stade de l'Abbé-Deschamps fait le plein pour la saison 2022-2023. La remontée en Ligue 1 pousse les supporters à prendre un abonnement : plus de 4.000 ont été vendus en 10 jours. Pour l'ouverture des ventes aux nouveaux abonnés lundi 11 juillet, 2.168 personnes ont réservé leurs places.

"C'est la nouvelle attraction Disney" plaisante un des vendeur de la billetterie de l'Abbé-Deschamps lundi 11 juillet. Car comme au parc d'attraction, la file d'attente s'étire sur des dizaines de mètres, il faut attendre 2h et demi à 3h pour acheter son ou ses abonnements au stade pour la saison 2022-2023 et la remontée en Ligue 1. L'AJ Auxerre communique dans la soirée : 2.168 personnes ont réservé leurs places pour les matchs à domicile cette année sur la seule journée de lundi.

Les abonnements ont quasiment doublé

L'effet remontée

"On bat tous les records" s'extasie Bastien Thomas, le responsable de la billetterie. Dites-vous que la saison dernière, 2.600 personnes avait un abonnement au stade auxerrois. Cette saison, la barre des 4.000 est franchie : 4.028 très exactement. La campagne de réabonnement, commencée le 2 juillet, a donc porté ses fruits. Et elle doit encore durer jusqu'au premier jour de championnat le 7 août.

Bastien Thomas tient à rassurer: les 17.000 places de l'Abbé-Deschamps ne vont pas partir en 48H. Il est toujours possible de prendre son abonnement. Et il promet : ce ne sont pas des places derrières les poteaux : "celles-là, on s'interdit de les vendre!".