La belle histoire de Chaker Alhadur, joueur de l’ACA

Drôle d’histoire en effet, une première dans l’histoire du foot que celle arrivée à Chaker Alhadur ce lundi soir. Pendant que ses coéquipiers de l’ACA bataillaient et sombraient en Normandie face à Caen, Chaker Alhadur, habitué plutôt au banc Ajaccien depuis son arrivée il y a 3 mois, était projeté en pleine lumière et devenait un héros national dans son pays.

Chaker Alhadur (ACA) entre dans l'histoire du Foot

« Mais qu'est-ce que je fais là ? »

Ce défenseur de métier s’est retrouvé projeté dans les cages, les trois vrais gardiens étant tous en tapis, le titulaire blessé, les deux autres atteints par le Covid. Et son match fut époustouflant. Alhadur raconte : _“_Moi je m'y étais préparé un peu, à la dernière seconde, c'est vraiment quand je suis rentré sur le terrain, que j'ai mis le maillot de gardien, à ce moment-là je me suis dit “ah ouais, là c'est sérieux, je vais jouer gardien”, je me suis demandé “mais qu'est-ce que je fais là ?” On m'avait désigné, mais moi n'y croyais pas, jusqu'à que je mette le maillot je n'y croyais pas avant et c'est là quand j'ai mis le maillot et les gants là je me suis dit “ouais là, là c'est sérieux.” Après, quand tu rentres sur le terrain en tant que gardien, il y a plein d'émotions dans la tête et après t'es là et tu joues simplement.”

Chaker Alhadur rentre ce mercredi à Ajaccio. Inutile de dire qu’à Timizzolu se répèteront les mêmes « magagne » et félicitations qu’à Yaoundé.