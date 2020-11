La belle initiative de Bryan Soumaré, prêté par le DFCO au FC Sochaux

Un footballeur au grand coeur. Bryan Soumaré, milieu de terrain de 21 ans, prêté cette saison au FC Sochaux-Montbéliard par le DFCO, a proposé lundi 9 novembre 2020 sur son compte twitter d'apporter son aide aux plus démunis pendant le reconfinement. "Si dans la situation où nous vivons tu ne peux pas travailler et que tu n'as pas à manger, n'hésite pas et n'aie pas honte de m'écrire en privé", écrit-il. Un message retweeté plus de 12.000 fois et "liké" plus de 18.000 fois en moins de 24 heures. Une initiative qui rappelle celle du footballeur anglais de Manchester United, Marcus Rashford, qui a mobilisé l'opinion pour la distribution de repas gratuits aux enfants pauvres.

