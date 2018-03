Menée rapidement par Bourg-en-Bresse, l'AJA s'impose 3-1 face aux burgiens grâce à un triplé de Romain Philippoteaux! Une belle réponse après la claque reçue à Quevilly-Rouen (4-1) il y a deux semaines et la mauvaise image laissée par la bagarre entre Polomat et Barreto en Normandie.

Philippoteaux 3, Bourg-en-Bresse 1!

Il est rentré chez lui avec le ballon du match dédicacé par l'ensemble de ses camarades. C'est une coutume dans le milieu du foot. L'auteur d'un triplé se voit offrir le ballon de la rencontre. Pour la première fois de sa carrière, Romain Philippoteaux a marqué à trois reprises dans le même match. Une performance rare, qui a permis à l'AJA de renverser Bourg-en-Bresse. Car ce sont les bressans qui ouvrent la marque (12e) dans ce match au cours duquel les icaunais sont allé crescendo. Revenus juste avant la mi-temps, grâce à un excellent travail en amont de Mohamed Yattara, l'AJA est passé devant en fin de match: sur un pénalty généreux accordé pour un main adverse (71e), et transformé par l'ailier icaunais puis sur un dernier but de Philippoteaux, au bout de la nuit (95e), sur une frappe surpuissante.

"Je suis trop heureux, on a gagné, j'ai marqué un triplé. Soirée parfaite"

"Je suis trop heureux, on a gagné, j'ai marqué un triplé. Soirée parfaite" a lâché Romain Philippoteaux après ce succès qui permet à l'AJA d'effacer l'image déplorable laissée deux semaines auparavant par la bagarre entre Pierre-Yves Polomat et Michaël Barreto. "On avait à cœur d'un peu entériner ce qui s'était passé à Quevilly et la meilleure solution c'était la victoire devant notre public. Mais ça a été un peu difficile sur la fin, car à 2-1, ils auraient pu revenir" selon Philippoteaux.

Toujours 11ème de la Ligue 2 après 31 matches, l'AJA revient à deux longueurs de Sochaux, le 10ème, à sept rencontres de la fin.

La prochaine rencontre des footballeurs icaunais: vendredi prochain, sur la pelouse du Gazélec Ajaccio, le 15e.