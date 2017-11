La "belle soirée" de l'OM et de Florian Thauvin

Florian Thauvin réalise assurément le meilleur début de saison de sa carrière. Le voilà plus que jamais l'un des leaders de l'Olympique de Marseille et.. en lice pour postuler à la Coupe du Monde avec l'Equipe de France

Sans être en démonstration, l'Olympique de Marseille a quand même bien récité sa leçon en s"'imposant facilement (3-0) ce mercredi à Metz. Les hommes de Rudi Garcia s'emparent du même coup de la place de dauphin du championnat, devant Lyon et Monaco.

Si Luiz Gustavo a encore brillé dans l'entrejeu marseillais, Florian Thauvin confirme sa montée en puissance à... quelques mois de la coupe du Monde en Russie.

Une victoire avec la manière ce soir contre Metz ! On continue notre chemin, on reste déterminé ! Bravo à toute la Team ! Un grand merci à nos supporters qui ont fait le déplacement ! #AllezLOM 🔵⚪️

A Metz, c'est lui qui libère l'OM et place ses coéquipiers sur la bonne voie, alors que le déplacement en Lorraine aurait pu tourner au piège parfait pour Marseille. Son but ? Sa spéciale : une frappe enroulée du pied gauche

"C'est un geste que je travaille beaucoup, et que je tente beaucoup en match. Quand ça rentre, ça fait plaisir, je suis content. En plus on fait un beau match, on est 2e" Florian Thauvin

Buteur, passeur, il place aussi dans ce match une tête qui finit sur la barre transversale. Un match complet

Cette victoire permet donc à l'OM de profiter des faux pas de Lyon et Monaco. Marseille bascule à la 2e place du championnat.

"Dès le début de saison, on a dit qu'on essaierait de faire mieux que la saison passée. On a travaillé dans notre coin sans faire de bruit. On est plutôt pas mal, on va essayer de ne pas s'enflammer et de continuer comme ça" Florian Thauvin