À Bourg-en-Bresse, nouveau revers à l'extérieur pour la Berrichonne de Châteauroux

Pas forcément à l'aise hors de ses bases, la Berrichonne en déplacement à Bourg-en-Bresse, deuxième avant le coup d'envoi, s'est inclinée 1 à 0 face à des Bressans qui ont inscrit le seul but de la rencontre sur pénalty.

C'est dans ce genre de match qu'un prétendant à l'accession peut se rassurer ou alors se mettre en difficulté même si il reste bien entendu trente journées à disputer et que rien n'est joué. Face à des Bressans invaincus en six journées, les Castelroussins se sont inclinés 1 à 0.

Le début de match entre ces deux formations est équilibré mais Bourg-en-Bresse intensifie au fil des minutes son pressing. Maxime Blanc, l'ancien milieu de terrain voit sa frappe frôler le montant gauche des buts du gardien Berrichon (6e). Ce même Maxime Blanc, cette fois -ci dans la surface de réparation se retourne. Il veut frapper mais il est bousculé. Les Brugiens réclament un pénalty. L'arbitre ne bronche pas (9e). La Berri n'est pas au mieux et Bourg-en-Bresse en profite. Fleurier frappe des 20 mètres. Le ballon prend la direction de la lucarne, Delecroix s'emploie à deux reprises pour sauver son équipe. Et c'est au tour d' Eickmayer de s'illustrer, le portier Castelroussin qui est sollicité ne peut pas stopper cette frappe et détourne en corner (39e).

La Berri subit mais elle tient le coup en défense. En revanche, offensivement, il y a trop peu de mouvements, de situations ou encore d'occasions pour marquer. La mi-temps est sifflée sur ce score de 0 à 0.

Bourg-en-Bresse marque sur pénalty

Au retour des vestiaires, Bourg-en-Bresse revient sur la pelouse avec les mêmes intentions mais la Berri n'est pas inquiétée outre mesure devant le très remuant Arnold Garita 0 à (66e). Mais une minute plus tard, suite à une faute d'Aldom Deuro en pleine surface de réparation sur Romain Montiel, l'arbitre n'hésite pas une seconde. il siffle le pénalty. Le capitaine Thibault Jacques inscrit le premier but de cette rencontre d'une frappe en pleine lucarne 1-0 (67e). Les rentrées côté Castelroussin ne changent rien.

Les footballeurs de l'Ain sont en tête au classement après ce très bon résultat. La Berri pour sa part est septième avec onze points. Elle recevra Sedan le lundi 27 septembre à 18h30.