La Berrichonne retrouve des couleurs à Laval et s'impose 2 buts à 1

La Berri avait besoin impérativement de se relancer après sa dernière défaite sur la pelouse de Bourg-Péronnas (0-1) et du match nul lundi dernier à Gaston-Petit (1-1) face à Sedan. Le faire à Laval, est un signe fort !

Après un round d'observation de quelques minutes, ce duel de prétendants à l'accession en Ligue 2, monte en puissance. Laval devant son fidèle public, joue haut, monopolise le ballon mais ne se montre pas dangereux. Les Castelroussins courbent l'échine et en contre, Kévin Fortuné côté gauche, s'infiltre dans la surface mais la défense Mayennaise veille au grain.

Le Castelroussin Thomas Robinet marque son 5e but face à son ancien club !

La Berri va finir par être récompensée. Elle ouvre la marque sur un superbe mouvement collectif. Le ballon est dans les pieds de Jonathan Mexique. L'ancien capitaine de Cholet transmet à une touche de balle, pour Thibaut Vargas qui file côté droit à toute vapeur et centre au millimètre pour Thomas Robinet. L'ancien Lavallois, de la tête, marque face à son ancien club ( 27e)... un grand classique ! Thomas Robinet qui s'approche, avec cinq buts à son compteur, du meilleur buteur du championnat national, le Lavallois Geoffray Durbant, auteur sept réalisations.

Les Lavallois sont obligés de sortir d'avantage pour égaliser. Ils se montrent du plus en plus dangereux mais la défense Castelroussine tient bon. La mi-temps est sifflée sur ce score de 1 à 0 pour La Berri.

Nolan Roux inscrit son tout premier avec la Berri !

En seconde période, Laval pousse pour égaliser mais la Berri résiste. Les espaces sont nombreux de part et d'autres mais le score n'évolue pas 0-1 (59e). Une nouvelle fois la Berri va briller sur une combinaison à deux dans la surface de réparation. Sofiane Daham transmet dans un trou de souris à Nolan Roux. L'ancien Nîmois inscrit son tout premier but et permet à la Berri de mener 2 à 0 (69e).

La Berri gère mais va trembler. En effet dans les arrêts de jeu, Laval réduit le score par Ncholi à la 93e qui gagne son face à face avec le gardien Berrichon. Les deux dernières minutes sont bouillantes mais La Berri finit par s'imposer 2 à 1 en terre Mayennaise. Elle prend du même coup la cinquième place au classement général.