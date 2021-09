La Berrichonne tenue en échec sur sa pelouse 0 à 0 par St Brieuc

Favorite avant le coup d'envoi, la Berri n'a pas réussi à s'imposer sur sa pelouse qui lui avait pourtant réussi lors des deux premiers matchs. Après une entame solide et encourageante, il a manqué ce brin de réussite pour s'imposer et réussir la passe de trois.

Avec une défense totalement remaniée suite aux sélections, aux suspensions et aux blessés, et avec une première titularisation de Nolan Roux en attaque, la Berri débute correctement la rencontre. Elle domine les débats et sur un centre de Kévin Fortuné , l'ancien Stéphanois Lillois, Nolan Roux est tout proche d'ouvrir son compteur buts avec sa nouvelle équipe. Nolan voit sa frappe stoppée par la défense Bretonne à quelques centimètres de la ligne de but (7e).

La Berri domine les débats, monopolise le ballon mais n'arrive pas à concrétiser. C'est à l'approche des buts que les joueurs de Marco Simone ne font pas les bons choix. Certes la domination est Berrichonne mais les Bretons déploient quand même des contres intéressants notamment par Steven Papin qui se heurte au gardien Castelroussin. La mi-temps est donc sifflée sur ce score de 0 à 0.

Marco Simone : "Je n'accepte pas les sifflets à la fin du match. Ils ne sont pas justifiés donc je ne suis pas d'accord."

Au retour des vestiaires, les Bretons se montrent beaucoup moins timides. La Berri pour sa part cherche un second souffle mais n'arrive toujours pas à trouver la faille dans cette défense Bretonne très regroupée. Les rentrée des jeunes minots de la Berri, Doucouré ou encore Mendy, font du bien. Finalement aucune des deux formations ne trouvera le chemin des filets.

Quelques spectateurs de la Berri ont sifflé et n'ont pas apprécié ce match nul. A l'issue de la rencontre Marco Simone leur a répondu : "Certaines personnes pensent que c'est facile de partir vers l'avant et marquer et bien je pense que mon équipe a fait les bons choix et à garder l'équilibre pour ne pas se faire contrer. Je n'accepte pas ces sifflets car ils ne sont pas justifiés donc je ne suis pas d'accord."

Avec ce deuxième match nul de suite après Créteil, La Berri pointe à la huitième position. Elle jouera une deuxième fois de suite à la maison avec la réception de Sète le vendredi 10 septembre prochain.