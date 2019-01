La Berri aurait pu perdre comme gagner face à Valenciennes

Châteauroux, France

Le sentiment était mitigé dans les deux camps après le match nul 1 partout entre les Berrichons et les Nordistes à l'issue de la 21 journée de Ligue 2. En réalité, aussi bien les Valenciennois que les Castelroussins auraient pu l'emporter dans ce duel des mals-classés. Chaque équipe à eu sa mi-temps. La première pour les Nordistes qui après 10 minutes compliquées ont finalement trouvé leurs marques mais aussi le chemin des filets juste après la sortie sur blessure de l'attaquant Castelroussin Christophe Mandanne à la 10ème. Sur un débordement côté gauche du très expérimenté Sébastien Roudet suivi d'un centre en retrait pour son coéquipiers et nouvelle recrue Nathaël Julan (29ème) prêté par l'an avant Guingamp. Le grand avant centre (1m93) du plat du pied pousse le ballon au fond des filets. Les Nordistes revigorés par ce but sur leur première occasions franche pour s'en créer plusieurs au cours de ces 45 premières minutes. Mais ils n'arriveront pas à doubler la mise.

En revanche en seconde période, La Berri va doucement mais surement sortir la tête de l'eau et sur un corner côté droit, le ballon revient en dehors de la surface de réparation. Le milieu de terrain Castelroussin lui aussi prêté par l'an avant Guingamp, Jérémy Livolant d'une frappe puissante et à ras de terre trompe Damein Perquis le portier Valenciennois (72ème). Cette égalisation à le mérite de relancer complètement les débats et Châteauroux va à deux reprises se créer deux énormes occasions. La première sur une frappe de l'attaquant Toukara détournée par le gardien de but Nordiste (87ème) La deuxième sur une frappe de 30 mètres du défenseur Alexandre Raineau qui voit le ballon s'écraser sur la transversale (89ème). Ce point de pris à l'extérieur par les Nordistes reste un bon point de pris. En revanche pour la Berrichonne qui restait il est vrai sur trois défaites de suite en match officiel la spirale des défaites s'est arrêtée. Mais il faudra décrocher une précieuse victoire lors de la prochaine journée face au Red-Star l'actuel 19ème pour se donner un peu d'air au classement. Car aussi bien les Nordistes que les Berrichons à l'issue de ce match le classement à très peu évoluer. Châteauroux occupe la 15ème place avec 23 points et Valenciennes la 16ème avec 21 points à cinq points du premier relégable le Red Star qui comptabilise 16 unités mais qui copte un match en retard.