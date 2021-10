La Berrichonne version Franck Mantaux, doit éviter le piège de Romorantin en Coupe de France

Mathieu Chabert, le nouvel entraîneur de la Berri aurait pu tout de suite prendre ses fondions ce samedi soir à Romorantin, à l'occasion du cinquième tour de la coupe de France. Mais le nouveau technicien Castelroussin a souhaité laissé l'équipe première à Franck Mantaux, qui a assuré la transition après le départ de Marco Simone.

Franck Mantaux : "Je n'ai pas vu d'incidence sur la qualité des entraînements"

"Je suis salarié du club donc je me dois de rendre service dans une période on va dire, délicate. Faire la transition, ce n'est jamais facile d'autant que je m'occupe de la formation au club, mais aussi de la National 3. J'ai donc deux entraînements par jour avec les pro et les jeunes." précise Franck Mantaux, l'ancien gardien de but de la Berri. Il détaille également l'état d'esprit des joueurs de l'équipe première depuis le départ de Marco Simone en début de semaine : "J'ai trouvé un groupe qui n'était pas attristé. Il y a quand même des joueurs qui sont affectés, d'autres moins c'est comme ça, mais je n'ai pas vu cette semaine, d'incidences sur la qualité des entraînements."

Mathieu Chabert et Karim Mokeddem seront présents dans les tribunes de Romorantin

La Berri, 8ème de son championnat de National, joue ce samedi sur la pelouse de Romorantin qui évolue une division en dessous. L'équipe du Loir-et-Cher entraînée par un certain Yann Lachuer, qui a fait les beaux jours de la Berrichonne dans les années 96-97. Les Castelroussins sont attendus. Il faudra éviter le piège tendu par Romorantin. Mathieu Chabert et Karim Mokeddem son adjoint seront présents dans les tribunes du stade Jules Ladoumègue. Ils seront en revanche bien présents tous les deux sur le banc pour le déplacement en championnat à Boulogne-sur-Mer le 22 octobre. Et si Franck Mantaux qualifie l'équipe première pour le sixième tour, ce sera le samedi 30 ou dimanche 31 octobre.