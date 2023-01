La Berri-Avranches : les Castelroussins renouent enfin avec la victoire en National

Il fallait gagner ce match pour se remobiliser, et La Berri l'a fait. Samedi 28 janvier, devant près de 2.000 spectateurs, et dans leur stade Gaston Petit, les footballeurs castelroussins ont renoué avec la victoire. Ils ont battu Avranches 1 à 0, grâce à un but de Jonathan Mexique. "C'est une récompense pour tout le travail fourni depuis plusieurs semaines, c'est une victoire pour tout le groupe et tout le club" s'est félicité le buteur.

ⓘ Publicité

La Berri 12e au classement

"On savait que c'était un match qui pouvait nous donner un peu d'air", ajoute le joueur. Car La Berri n'avait pas gagné depuis le 12 octobre dernier, et stagnait dangereusement en zone rouge du classement. Grâce à cette victoire, le club remonte à la 12e place et sort de la zone de relégation.

Mais le capitaine, Opa Sanganté, se montre prudent au sortir du match : "Il faut continuer comme ça, on n'est qu'à un point".

Prochain rendez-vous pour La Berri vendredi 3 février, face au FC Martigues, 2e de National.