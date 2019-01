La Berri compte bien se relancer à Lorient face à un prétendant à l'accession qui lui aussi est à la peine

Châteauroux, France

Ce Lorient - Châteauroux comptant pour la 20ème journée de ligue 2, c'est la confrontation entre deux équipes qui souhaitent au plus vite se relancer dans ce championnat si compliqué. Lorient avec un budget de quinze millions d'euros a beaucoup misé pour remonter en ligue 1 mais force est de constater que les Merlus sont à la peine. Jugez plutôt : Leur dernière victoire remonte au 9 novembre dernier 2 à 1 face au Paris Football Club suivi dans la foulée d'une élimination en Coupe de France 1 à 0 sur la pelouse de St Malo ! Les joueurs de Mickaël Landreau ont donc la pression du résultat pour la venue de la Berrichonne de Châteauroux.

Un mois sans succès pour Châteauroux qui vise le maintien et deux mois pour les Merlus qui veulent rejoindre l'élite !

Son homologue Castelroussin Nicolas Usaï est sur la même ligne : Nous aussi nous avons la pression car il faut bien reconnaître que nous ne sommes pas dans une période faste. Notre dernier succès remonte pour notre part au 8 décembre dernier 4 à 0 à l'occasion du 8ème tour de la Coupe de France face à Pau. Et malgré la trêve des confiseurs cela fait donc un mois que nous n'avons plus connu la victoire." Un mois sans succès pour Châteauroux qui vise le maintien et deux mois pour les Merlus qui veulent rejoindre l'élite ! Quoi qu'il en soit les Lorientais sont archi-favoris d'autant qu'ils jouent sur leur pelouse du Moustoir face au 13ème de ligue 2. En réalité ces deux équipes ont les mêmes problèmes. Elles souffrent d'un manque criant d'efficacité offensive et défensif. C'est l'équipe qui doutera le moins et qui sera la plus solide qui aura les chances de s'imposer. Même si la balance penche clairement dans le camp Lorientais, les footballeurs de la Berri doivent rester confiant. Ils restent en 2018 sur des performance de choix à l'extérieur (1 à 0 à Lens et à Niort) face à des équipes du haut de tableau.

Maxime Barthelmé : "J'ai passé huit ans à Lorient, j'ai connu ma femme et j'ai eu mon premier enfant"

Enfin ce sera un match spécial pour l'ancien Lorientais Maxime Barthelmé qui est devenu le véritable maître à jouer à Châteauroux. Il revient à Lorient un club qui a changé sa vie de footballeur et sa vie tout court : C'est sur que cela va me faire quelque chose. J'ai passé huit années là bas. J'ai signé également mon premier contrat professionnel. J'ai connu ma femme j'ai eu mon premier enfant quand je jouais à Lorient. J'ai également signé mon premier contrat professionnel avec Lorient. Je connais encore beaucoup de Monde au stade du Moustoir." Au match aller les Merlus s'étaient imposés dans le Berry 2 buts à 1. Châteauroux compte bien prendre sa revanche ce qui serait la meilleure des façons pour débuter cette année 2019.