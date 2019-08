La Berri diminuée mais avec sa nouvelle recrue Romain Grange joue à Niort

Châteauroux, France

L'arrivée de Romain Grange est une belle éclaircie dans le ciel trop sombre de la Berri. Sombre par les résultats avec un point de pris sur six possible mais aussi et surtout en ce qui concerne la liste des blessés, jugez plutôt : Léo Leroy, Issa Marégua,, jérémy Cordoval, Guévin Tormin Chrsitopher Opéri sont blessés sans oublier les blessés de longues dates : Razak Boukari et Nama Fofana. Il ne faut pas oublier non plus le départ de Sidy Sarr pour le Nîmes Olympique (Ligue 1). Heureusement, les dirigeants de la Berri ont vite trouvé un accord avec le club Belge de Charleroi pour faire signer le très expérimenté Romain Grange (31 ans) à la Berri pour deux saisons plus une en option.

N. UsaÏ :"Il faut réfléchir à ce qui va se passer quand nous allons récupérer nos blessés"

Et bonne nouvelle Romain Grange formé à la Berri est qualifié pour son premier déplacement à Niort un club qu'il connait bien. Il a porté le maillot des Chamois Niortais de 2016 à 2018 : "Ce qui est incroyable c'est que la saison dernière quand je suis prêté à Grenoble et bien mon premier match avec le GF38, nous le jouons face à Niort au stade René Gaillard. Et cette année alors que je suis transféré à la Berri, mon premier match là aussi je le joue à Niort. C'est bizarre mais j'espère que ça se passera bien." Avec Grenoble la dernière recrue de la Berri avait fait match nul 1 partout. Quoi qu'il en soit son entraîneur Nicolas Usaï est satisfait de l'arrivée de Romain Grange : "C'est un leader technique et je suis sur qu'il va nous apporter au cœur du jeu. Les passionnés de la Berri me demandent souvent si d'autres joueurs vont arriver ? Il me pose cette question qui leur paraît légitime car nous avons en ce moment sept joueurs à l'infirmerie. Je réponds simplement qu'il ne faut pas recruter pour recruter. En plus nous avons des recrues qui n'ont pas encore joué comme Léo Leroy en phase de reprise ou Philippe Paulin Keny qui prometmais qui ne peut pas jouer pour un problème administratif qui devrait se régler dans moins de quinze jours. _Il faut que l'équipe dirigeante nous ayons la démarche de réfléchir sur ce qui va se passer quand nous allons récupérer tous nos blessés. Il faut rester cohérent comme nous l'avons fait juste après le départ de Sidy Sarr pour Nîmes. Nous recrutons dans la foulée le profil que nous avions ciblé avec Jérôme Leroy le directeur sportif_." La Berri espère décrocher son premier succès dans les Deux Sèvres. Les Niortais et les Castelroussins vont se revoir très vite au stade René Gaillard à Niort. En effet quatre jours après cette troisième journée de championnat de ligue 2, ils s'affrontent de nouveau dans les Deux-Sèvres pour le compte cette fois ci du premier tour de la Coupe de la Ligue.