Football : la Berri veut confirmer face à Concarneau sous les yeux Abdullah Bin Mossaad

Ces deux équipes sont proches l'une de l'autre au classement général. Elles comptent d'ailleurs le même nombre de points, à savoir 15. Les Bretons sont sixièmes, et les Berrichons occupent la cinquième place. Si les "bleus et rouges" ont 15 points au général, c'est que sportivement, ils ont parfaitement bien réagi et au bon moment avec le dernier succès 2 à 1 obtenu sur la pelouse de Laval.

Les Castelroussins ont ainsi recollé au trio de tête. La preuve, c'est qu'ils ne comptent que trois points de retard sur le troisième Villefranche-Beaujolais. Mais il ne faut surtout pas en rester là : "C'est un match que nous devons gagner au niveau du mental, estime Marco Simone, à la veille de la rencontre contre Concarneau. Nous devons impérativement rester sur cette continuité. Car nous ne pouvons pas faire un bon match à Laval et le match d'après, au niveau mental, ne pas être présent." Lors du point presse, l'entraîneur castelroussin a surtout insisté sur le mental, car en réalité ces deux équipes pratiquent le même football.

Abdullah Bin Mosaad, propriétaire de la Berri, sera présent pour la première fois

Les Berrichons ont donc un bon coup à jouer en cas de succès face aux Bretons. Et si, en plus, ils pouvaient offrir la victoire à Abdullah Bon Mosaad, la soirée serait quasi parfaite. "C'est notre boss. L'équipe a été avertie de sa venue, indique Marco Simone. Ça nous fait plaisir mais nous voulons poursuivre sur notre lancée. Du coup si nous prenions les trois points de la victoire en sa présence, bien sûr qu'il serait content, mais nous aussi. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que nous allons encore mieux jouer parce que le Prince est là. Je pense que si nous arrivons à reproduire le même match qu'à Laval, Abdullah Bin Mossad va prendre du plaisir."

Visiblement, l'emploi du temps du Prince est millimétré. Il devrait arriver à quelques minutes du coup d'envoi et repartir dans la foulée. Raison pour laquelle il ne donnera aucune interview à la presse locale. Il ne faut surtout pas que les Berrichons en fassent trop pour épater le propriétaire : ils doivent jouer leur partition en respectant les Bretons de Concarneau, qui n'occupent pas ce classement par hasard, après dix journées de championnat.

Enfin, autre point positif : la Berri est invaincue sur sa pelouse. Le dernier match nul, malgré un contenu intéressant, est resté en travers de la gorge de certains. L'occasion est donc belle ce vendredi de renouer avec la victoire à domicile.

LE GROUPE : DELECROIX, PLUMAIN, MBONÉ, MBENGUE, VARGAS, FOFANA, MORANTE, DEURO, DAHAM, CANELHAS, MEXIQUE, ROBINET, ROUX, N'GOMA, MENDY, FORTUNÉ, SUNU, THIO. Entraîneur : Marco Simone.