Même si les dirigeants ne veulent pas mettre de pression particulière sur un match plus qu'un autre, il n'empêche que la venue du promu Bitérrois 15ème avec 6 points et un match en retard doit ce traduire par une victoire histoire de ne pas trop douter en ce début de saison. En effet La Berrichonne football est repartie d'Orléans avec une défaite 2 à 0 lors de la sixième journée de ligue 2 sans avoir été malmenée plus que ça. Pire même la première demi heure les Castelroussins ont été intéressants dans le jeu se sont procurés des occasions sans jamais parvenir à pousser le ballon au fond des filets. Résultat, la Berri a encaissé un but par mi temps mais elle n'est jamais parvenue a revenir au score. Inconsciemment, les " bleu et rouge " se sont donc mis la pression pour la venue du promu Béziers.

" Même si nous savons que 7 points en 7 journées c'est insuffisant, il n'y a pas de crise le groupe vit bien il n'y a pas de crise"

Le capitaine et défenseur central Castelroussin Yannick M'Bonné blessé pour la venue du promu relativise mais pour lui la victoire est impérative : " Nous avons travaillé cette semaine pour améliorer nos points faibles aussi bien offensifs que défensifs. Même si avec 7 points nous savons que c'est insuffisant il n'empêche que le groupe vit bien il n'y a donc pas de crise ni de raison de s’inquiéter. Vous savez la saison dernière nous avons connu la même situation et nous nous en sommes bien sortis. On sait qu'avec une victoire on se repositionne au classement. Maintenant nous devons prendre les trois points à tout prix pour justement regarder vers le haut du classement. " Yannick M'Bonné blessé au mollet est remplacé dans le groupe de dix huit joueurs par le très expérimenté Aldo Angoula. Alors est ce qu'il faut prendre impérativement les trois points face à Béziers, est ce qu'il y a urgence ? Jean-Luc Vasseur l'entraîneur Castelroussin se veut rassurant : "Non on ne travaille jamais dans l'urgence et mettre une pression négative sur mes joueurs ne sert à rien. il faut tout simplement que aussi bien les défenseurs que les attaquants se lâchent se fassent plaisir ils faut qu'ils retrouvent cette justesse cette spontanéité qui nous a fait gagner des matchs la saison dernière. Il faut être patient nous sommes vraiment pas loin de trouver nos marques et le mieux c'est de valider le travail de mes joueurs qui ont fait une bonne semaine d'entraînement. " Face à la 6ème équipe à l'extérieur La Berri doit se méfier aux plus haut point de Béziers mais si elle compte enfin se lancer dans ce championnat il faut avec ou sans la manière battre les Bitérrois qui plus est à domicile.