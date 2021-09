La Berri doit se ressaisir à Laval qui reste sur quatre victoires de suite !

Thomas Robinet ancien Lavallois et meilleur buteur avec la Berri (4 buts) espère briller et surtout marquer face à son ancien club

Il n'y a pas le feu à la maison Berrichonne, mais les Castelroussins ont déjà six points de retard sur sur Bourg-en-Bresse l'actuel leader de National. Six points de retard à la 8ème journée ce n'est pas rédhibitoire mais il faut réduire cet écart. Les Castelroussins n'ont pris qu'un seul petit point sur les deux derniers matchs. Il reste pourtant 26 journées à disputer et logiquement l'entraîneur de la Berri n'est pas sur la sellette.

Marco Simone, entraîneur de la Berri : "Vous pensez que l'équipe a peur et que si nous perdons la coach va sauter !"

Logiquement, car dès la deuxième journée, après la défaite 3 à 1 à Avranches, Marco Simone a reçu un ultimatum de la part des dirigeants Castelroussins : "Même si l'écart est de six points et alors on le sait. Pourquoi alors se mettre une pression supplémentaire ? Vous pensez que l'équipe a peur et que si nous perdons, le coach va sauter ! Si nous en sommes arrivés là, cela veut dire qu'il y a eu une gestion psychologique négative et ce n'est pas l'entraîneur vis-à vis-de l'équipe, car l'équipe il faut la mettre dans les meilleures conditions pour travailler." Les Castelroussins sur les deux derniers matchs ont pris un point sur six possibles et le dernier nul arraché par les Sedanais lundi soir dans les dix dernières secondes de jeu à Gaston-Petit n'a pas arrangé les comptes. Marco Simone, qui a été entraîneur de Laval en ligue 2 lors de la saison 2016 -2017, a été remercié à cinq journées de la fin. Son successeur, Thierry Goudet, a pour sa part perdu les cinq derniers matchs. Marco Simone garde malgré tout un très bon souvenir du stade Lavallois et il estime même que ce club à parfaitement les structures mais aussi les moyens humains pour monter cette saison en ligue 2.

Laval (4e) reste sur quatre victoires de suite

Face à des Mayennais qui restent sur quatre victoires de suite (2 à 1 face à Cholet 1 à 0 sur la pelouse d'Avranches,Laval a aussi battu Le Mans 2 à 1 et vient de s'imposer à Créteil 1 à 0) , la Berri devrait avoir logiquement les faveurs du pronostic mais compte tenu des ces deux dernières prestations ce n'est pas le cas. Pour stopper Laval dans son élan, les Castelroussins vont devoir non seulement se montrer solides défensivement, mais surtout faire preuve de réalisme devant le but pour espérer repartir de la Mayenne avec les trois points de la victoire ou le point du match nu. Réponse ce vendredi 1er octobre, à l'issue de cette neuvième journée du championnat National.

LE GROUPE : Gardiens de buts : DELECROIX, PLUMAIN, Défenseurs : MBENGUE, MBONÉ, SANGANTÉ, VARGAS, FOFANA, Milieux : DEURO, DAHAM, CANELHAS, MEXIQUE, Attaquants : ROBINET, ROUX, N'GOMA, MENDY, FORTUNÉ, SUNU, THIO Entraineur : Marco Simone