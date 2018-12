La Berri élimine Pau sans trembler et se qualifie pour les 32ème de finale

Châteauroux, France

Éliminée en huitième de finale la saison dernière par Chambly un club de National, la Berri a retenu la leçon à l'occasion du 8ème tour de la coupe de France. Les Castelroussins sur leur magnifique pelouse du stade Gaston-Petit ont éliminé Pau (national) sur le score sans appel de 4 à 0. Les Palois ont retardé l’échéance pendant un tout petit plus de vingt minutes avant que l'ancien Lorientais Maxime Barthelmé ne décroche une frappe enroulée sur un bon service coté droit de Nama Fofana (24ème). Les Berrichons auront des situations pour doubler la mise mais les deux équipes regagnent le vestiaire sur ce score de 1 à 0.

En seconde période, la Berrichonne football va accentuer encore un peu plus sa domination et sa maîtrise technique pour inscrire le deuxième but toujours du milieu de terrain Barthelmé qui reprend de volée une frappe de Sissako repoussée dans les pieds de Barthelmé toujours là au bon moment 2-0 (54ème). L'autre milieu de terrain Jérémy Livolant d'une magnifique frappe des 25 mètres en pleine lucarne inscrit le troisième but Castelroussin. Enfin à la 78ème Barthelmé toujours lui d'une frappe lointaine, une nouvelle fois enroulée et bien placée inscrit le quatrième but des bleu et rouge.

Un match presque à sens unique tant les Palois qui c'est vrai évolue une division en dessous n'ont jamais réussi à inquiéter des Berrichons concentrés et appliqués. A l'issue du match Maxime Barthelmé a salué cette qualification qui a été pour lui avant tout collective :" Cette victoire nous fait du bien on est sur une bonne dynamique même si en championnat nous nous sommes inclinés en fin de rencontre 2 à 1 au Havre. C'est vrai je marque trois buts mais il faut surtout saluer le travail de tout le monde." Nicolas Usaï l'entraîneur de la Berri a bien sur apprécié le comportement de son équipe.

Nicolas Usaï : Jouer Marseille au Vélodrome ne me dérangerais pas. Je pourrais voir ma famille."

"On a commencé notre série de trois matchs à domicile de la meilleure des façon. Mais cette série elle doit nous amener au 22 décembre en abordant ces deux matchs de championnat chez nous qui sont capitaux.", poursuit-il. Place ce lundi 10 décembre au tirage au sort des 32ème de finale avec l'entrée en lice des clubs de ligue 1. Est ce que l'ancien entraîneur de Marseille Consolat formé à l'Olympique de Marseille rêve d'un 32ème entre la Berri et l'OM : "Jouer Marseille au stade vélodrome cela ne me dérangerait pas. Je pourrais comme cela voir ma famille." Enfin sachez que la rencontre entre La Charité-sur-Loire et le Bourges Foot deux formations de National 3 (5ème division) qui devait se jouer à Varennes-Vauzelles a été reporté par le préfet de la Nièvre en raison de manifestations possible des gilets jaunes. Il y a donc de fortes chances pour que cette rencontre du 8ème tour se joue maintenant en semaine.