En déplacement à Créteil, la Berri veut conserver sa place sur le podium

Abdulah Alghamdi, le bras droit du propriétaire Abdullah Bin Mosaad, mais aussi Michel Denisot le président et Patrick Trotignon, le directeur Général ont rencontré cette semaine Marco Simone. Le succès face au Mans a fait un bien fou. L'international Italien n'a évidement pas reçu un nouvel ultimatum mais au terme de la discussion, il n'y a pas eu de "deal" sur les trois ou cinq matchs à venir et il n'y pas pas eu non plus de "chemin tracé sur terre ou sur la mer" souligne Marco Simone : "J'ai eu un bateau, et quand j'étais un peu plus jeune, j'enlevais le GPS et je naviguais à vue. C'était du plaisir et je découvrais de nouvelles sensations. Si j'ai trois ou cinq matchs pour faire mes preuves, ça ne change rien pour moi. Franchement je n'ai pas besoin d'être rassuré."

La dernière recrue, Nolan Roux sera du voyage à Créteil

Marco Simone le sait, il n'aura pas trop le droit à l'erreur mais une chose est sûre, ses joueurs sont soudés et tous derrière lui. Face aux Cristoliens qui n'ont toujours pas gagné un seul match, les Berrichons seront favoris. Ils devront effacer leur défaite Avranches face à des joueurs de la banlieue Parisienne, déjà en position de relégable. La Berri devra non seulement se sentir très vite à l'aise sur la pelouse du stade Dominique Duvauchel et mettre les ingrédients nécessaires, à savoir cette hargne, cette envie de s'imposer, absente à Avranches. A noter la première apparition de la dernière recrue, l'attaquant Nolan Roux qui n'était pas prêt physiquement pour le déplacement en Normandie et encore un peu juste pour la réception du Mans. Nolan débutera sur le banc et pourrait rentrer en jeu, en fin de deuxième mi-temps si son entraîneur le juge nécessaire.

L'objectif pour les Castelroussins, c'est de ramener du Val-de-Marne, au minimum le point du match nul, histoire d'éviter une nouvelle crise car la tension a certes baissé de plusieurs crans mais elle pourrait revenir très vite en cas de mauvais résultat ou encore une série de matchs sans victoire.