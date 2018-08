Les joueurs dirigeants et supporters de la Berri attendent avec impatience la première victoire de la saison. Aura t-elle lieu dans le magnifique stade des Alpes à Grenoble ? C'est possible car Il est vrai que les "bleu et rouge" ont plus de mal à développer du jeu au stade Gaston-Petit en revanche à l'extérieur ils sont beaucoup plus à l'aise. Alors sur la pelouse du stade des Alpes tout est permis. Mais force est de constater que de jouer face à un promu n'a rien d'évident. Les adversaires de la Berri la saison dernière, Brest qui menait 2 à 0 s'est incliné 3 à 2 ou encore Sochaux, chez lui qui a encaissé 5 buts ces deux équipes s'en souviennent encore.

Oliver Saragaglia " J'ai passé 34 saisons à Grenoble, c'est mon club je le connais comme personne mais j'espère que mon club de coeur la Berri va s'imposer là bas "

La Berri a besoin ce ce succès pour lancer sa saison c'est une évidence mais elle devra avant tout chose faire abstraction du contexte. En effet Oliver Saragaglia l'entraîneur adjoint le bras droit de Jean-Luc Vasseur connait parfaitement le GF38 : " J'ai passé 34 saisons à Grenoble, j'ai signé ma première licence à 7 ans j'ai été joueur professionnel je me suis également lancé dans la formation pour devenir entraîneur là bas. Grenoble c'est aussi un vrai public et les joueurs chez eux c'est certain vont nous attendre. Ils vont nous presser haut il ne faudra surtout pas paniquer et jouer sereinement. Mais je n'aurais pas d'état d'âme, mon club de cœur c'est la Berrichonne de Châteauroux et j'espère que nous allons nous imposer chez moi ! " Si les Grenoblois ont bien débuté leur championnat avec deux victoires et un match nul, en revanche ils viennent de marquer le pas avec une élimination en Coupe de la ligue face à Metz et une défaite en championnat face au Gazélec d'Ajaccio.

Enfin côté effectif l'entraîneur Castelroussin Jean-Luc Vasseur peut compter sur le retour de blessure de son milieu de terrain Mehdi Merghem et il pourra aussi compter sur sa dernière recrue l'attaquant Diarra. En revanche Sidy Sarr est suspendu. Il a écopé de trois matchs de suspensions suite à son tacle non maîtrisé la semaine dernière face au Red Star.