La Berri en ouverture du championnat de L2 espère déjouer les pronostics à Clermont

Châteauroux, France

Comme la saison dernière les footballeurs de la Berrichonne football débutent leur championnat sur la pelouse du Clermont Foot Auvergne. Lors de ce premier match, ils avaient ramené le point du match nul. Pourquoi ne pas rééditer lors de cette journée inaugurale ou les clignotants sont à l'orange suite aux résultats des rencontres de préparation.

M. Denisot : "en février 2020 nous allons fêter le 1441ème match de la Berri au niveau 2 du football Français."

Les dirigeants Castelroussins sont-ils inquiets ? La réponse est non du côté du vice-président de la Berri Michel Denisot : "Si l’on regarde le classement des budgets de ligue 2, (La Berri à le 17ème budget) nous somme relégables. Cela dit au mois de février 2020, nous allons fêter le 1441ème match de la Berri au niveau 2 du football Français. La Berrichonne sera donc le seul club de football professionnel à atteindre ce record. Nous en sommes fiers et cela prouve que malgré ce manque de moyen, nous sommes toujours là. Ce qui prouve que nous avons un état d’esprit remarquable aussi bien du côté du staff technique que de l’équipe dirigeante composée du président Thierry Schoen du président délégué Bruno Allègre et du directeur sportif Jérôme Leroy. Enfin pour rassurer nos supporters lors de nos matchs de préparation qui c’est vrai n’ont pas été à la hauteur de nos espérances, il y a qu’une seule équipe sur les cinq matchs qui nous a pas battu c’est Clermont."

"Le départ de Sidy Sarr est imminent si le Nîmes Olympique paie le prix" M. Denisot

Alors maintenant concernant les départs ou arrivées ou en sont les dossiers concernant l’éventuel départ de Sidy Sarr mais aussi le cas du gardien Rémi Pillot qui devrait perdre sa place de numéro un :< Le départ de Sidy Sarr est imminent si le Nîmes Olympique (L1) paie le prix que nous demandons. (Selon nos confrères du journal l’équipe Châteauroux réclame 2,5 millions d’Euros pour son milieu de terrain à qui il reste 2 années de contrat et Nîmes a fait une proposition à 1,5). Donc maintenant il n’y a pas trente six solutions. Le joueur doit se mettre d’accord avec Nîmes ce qui est le cas. Mais tant que le club en question ne se met pas d’accord avec nous, Sarr est sous contrat avec la Berri. Il n’y a pas à discuter pendant 107 ans. » Enfin le cas Rémi Pillot ? Jérome Leroy le directeur sportif a annoncé dernièrement que Pillot ne serait pas numéro un ce serait en revanche le jeune Bedfiant 18 ans. Comment réagit le vice président de la Berri : "En football, il y a des choses qui font que ce qu’on a vu la veille le lendemain ce n’est plus valable. Cela ne veut pas dire que le gardien de but n’est pas bon. Cela veut certainement dire qu’il y a des choses qui se sont passées à l’intérieur du club et qui doivent y rester. Et du coup on peut dire un jour à quelqu’un tu as beau être bon cela ne va pas. Ensuite les deux parties peuvent à nouveau se mettre au tour de la table discuter puis repartir sur de bonnes bases. Vous savez cela arrive dans un couple. Enfin, je pense que Rémi Pillot a fait une bonne saison l’année dernière et qu’il va rester chez nous maintenant de toute façon." En effet, le gardien de but Rémi Pillot sera même titulaire face à Clermont. le milieu de terrain Sidy Sarr de son côté est pour le moment à cent pour cent Berrichon tant que le club Nîmois n'aura pas fait une proposition financière demandée par les dirigeant Castelroussins. Enfin, au rayon des blessés, Léo Leroy, Christopher Opéri et Andrew Jung sont certes blessés. Ils devraient revenir assez rapidement dans le groupe des 18.