Châteauroux, France

Jean-Luc Vasseur l'entraîneur de la Berrichonne football ne souhaite pas s'alarmer ou s’inquiéter outre mesure avant ce déplacement à Valenciennes même si son équipe après deux journées de championnat (0 à 0 à Clermont et défaite 2 à 1 à domicile face à Lorient) est à la recherche des fameux trois points de la victoire. Ce qui le rend calme et serein c'est justement le fait qu'il n'y a que deux journées de disputées : " Souvenez vous la saison dernière. Nous avions débuté par un super résultat à Brest (victoire 3 à 2) puis nous avions connu par la suite un creux avec trois défaites. _Après dix journées de championnat nous avions seulement 12 points ! Alors du coup il n'y a pas d'urgence de résultat même si nous allons à Valenciennes avec de l'ambition_. Notre objectif est de faire même mieux en terme de points après 10 journées. " Mais pour faire un résultat dans le Nord, la Berri devra dans un premier temps se montrer rigoureuse en défense, ne pas faire de cadeaux comme le dernier match face aux Lorientais et enfin convertir une ou deux occasions en but. Seulement voilà, le recrutement n'est pas terminé et cela saute aux yeux. Des lacunes sont apparues au grand jour lors de la venue des Merlus surtout lors des quarante cinq premières minutes. Les latéraux ont été fébriles y compris le reste de la défense et offensivement les Castelroussins ont eu du mal même si en seconde période il y a eu du mieux.

Valenciennes va tenter la fameuse passe de trois

De leur côté les Valenciennois ont réalisé l'entame de championnat parfaite avec deux victoires face à Sochaux 1 à 0 et Auxerre 3 à 1) en autant de journée. Les joueurs de Réginald Ray auront en plus l'avantage logiquement d'évoluer à domicile dans le superbe stade du Hainaut. Même si les Nordistes n'ont pas encore bouclé leur recrutement comme les Berrichons du reste ils auront les faveurs du pronostics. Avec un groupe réduit les Castelroussins sont partis jeudi matin en bus direction Valenciennes avec la ferme intention de ramener au minimum le point du match nul pour éviter de trop gamberger. Seulement voilà Jean-Luc Vasseur doit se passer non pas d'un mais de deux attaquants. Oumare Tounkara est toujours blessé même si son retour est imminent et Christophe Mandanne victime d'une entorse à la cheville face à Lorient est forfait également. L'expérimenté Aldo Angoula et le jeune milieu de terrain Mehdi Merghem sont de retour dans le groupe.

Le groupe des 16 : Contreras, Pillot, Mboné, Vanbaleghem, Fofana, Condé, Angoula, Bourillon, Sarr, Sanganté, Opéri, Barthelmé, Merghem, Livolant, Boukari et Goba.