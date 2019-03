La Berri espère prendre sa revanche de l'aller sur la pelouse de Troyes qui peut toujours prétendre au podium

Châteauroux, France

La Berrichonne football 14ème sur 20 au classement général après son bon match nul à la maison 2 partout face au 2ème Brest joue ce soir sur la pelouse du 6ème Troyes. Il n'y a pas d’excès de confiance mais les clignotants sont au vert pour ce déplacement dans l'Aube et ce pour deux raisons : Premièrement, la Berri prend plus de points à l'extérieur qu'à domicile. Deuxièmement, elle reste sur un match intéressant face à un candidat à la montée en ligue 1. Pourtant Troyes reste un très mauvais souvenir. Au match aller après une énorme gifle reçue à Brest (défaite 5 à 1), les Castelroussins s'étaient inclinés chez eux devant leur public 3 à 0. Cette défaite nette et sans bavure avait d'ailleurs précipité le départ de Jean-Luc Vasseur.

"Les Troyens n'ont jamais fait match nul sur leur pelouse" Nicolas Usaï l'entraîneur de la Berri

Son successeur Nicolas Usaï a observé cette formation Troyenne à la loupe : Nous allons rencontrer une équipe qui est en forme en ce moment. Troyes c'est la cinquième attaque de ligue 2 avec 34 buts inscrits mais aussi la cinquième défense avec 24 buts encaissés. Les Troyens n'ont jamais fait de match nul sur leur pelouse du stade de l'Aube avec sept victoires et six matchs nuls. Et comme nous nous sommes l'équipe qui a fait le plus de matchs nuls dans le championnat de ligue 2 tout reste possible. Mais l'important c'est que nous soyons capable de renouveler le contenu de notre dernier match à domicile face à Brest. Et comme nos dernières rencontres à l'extérieur mis à part Béziers ont été de bonne facture, cela doit nous amener de la confiance surtout pas de la suffisance." En effet les Castelroussins restent à l'extérieur sur un partage des points heureux face à un mal classé Béziers mais ils ont bien réagit avec ce bon match nul deux partout face à des Brestois qui filent tout droit vers la ligue 1. Cette rencontre entre Troyes et Châteauroux comptant pour la 28ème journée de ligue 2, c'est la confrontation entre des Troyens qui peuvent toujours prétendre à une place de barragiste pour l’accession en Ligue 1 et des Castelroussins qui eux jouent le maintien. Enfin il y aura quatre changements dans le groupe de 18. Contréras et Yamga sont blessés. Leroy est suspendu et Chevreuil c'est un choix de l'entraîneur. Du coup, Niang, Sissako Bedfian et Hassan sont convoqués pour se déplacement dans l'Aube.