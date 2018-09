Châteauroux, Indre, Centre-Val de Loire, France

Les deux dernières recrues de la Berrichonne football, Arthur Yamga et Aboudlaye Sissako ont rejoint le groupe cette semaine au centre d'entraînement de la Tremblère. Grâce à la trève internationale, ils disposent de quelques jours pour se plonger dans le bain de La Berri avant le prochain match de championnat de Ligue 2 à Orléans vendredi 14 septembre. Aucun d'entre eux n'était passé par ou même affronté Châteauroux auparavant. Et leurs premières impressions sont plutôt positives.

Yamga, attaquant en quête de temps de jeu

Arthur Yamga en provenance d'Italie estime être tombé dans un groupe qui "vit bien". Un groupe qui cependant est en panne d'efficacité coté attaque. Il est donc possible que le joueur qui vient tout juste de fêter ses 22 ans (hier, vendredi 07/09) soit rapidement intégré parmi les titulaires. Jean-Luc Vasseur devra trancher mais le jeune ailier était déjà dans le collimateur du directeur sportif Jérôme Leroy depuis un an ! Originaire de Paris, Arthur Yamga a quitté la France à l'age de 14 ans pour intégrer, en Italie, le centre de formation du Chievo Vérone. Signataire de son premier contrat pro il y a 2 ans, Yamga, 1.88m et 83 kilos passe ses 2 premières saisons prêté à des clubs de Série C puis de Série B, Carpi et Pescara mais ne faisait pas partie des titulaires. Il arrive donc à La Berri avec une gosse envie de jouer et d'avoir l'opportunité de faire ses preuves au niveau professionnel et compte sur ses qualités de vitesse, percussion et puissance pour l'y aider. Il portera le N°14

Sissako, concrétiser son statut d'espoir

Le sort d'Abdoulaye Sissako était lié à celui de Sidy Sarr. Jérôme Leroy le lui avait dit si Sidy partait, le directeur sportif de La Berri lui proposait un contrat. Et comme la révélation berrichonne de la saison dernière a finalement rejoint les merlus de Lorient, la porte s'est ouverte pour Sissako. Originaire lui aussi de la région parisienne, ce milieu de terrain récupérateur formé à l'AJ Auxerre rêve de marcher dans les pas de son prédécesseur. Pour l'instant son expérience du niveau professionnel est maigre. Il fait pourtant partie des espoirs du football français. Abdoulaye a été sélectionné à une vingtaine de reprises en équipe de France U18 (moins de 18 ans) puis U19 (moins de 19 ans). L'AJ Auxerre n'a pourtant pas souhaité le garder à l'issue de son contrat. Jérôme Leroy en a profité pour proposer un contrat de 2 ans à ce jeune homme de 20 ans, 1,86m et 80 kilos qui aimerait bien être une nouvelle révélation berrichonne. Abdoulaye - qui portera le N°6 - a envie de faire ces preuves et estime que La Berri est un club idéal pour celà, s'appuyant sur les exemples des précédentes saisons tels que Sidy Sarr, Saïd Benrahma, Cheik Traoré ou encore Jean-Philippe Mateta et Jordan Siebatcheu. Mais la décision finale reviendra évidemment à l'entraîneur Jean-Luc Vasseur qui a encore toute la semaine pour évaluer les derniers arrivants et décider ou non de les intégrer au groupe lors du derby du Centre à Orléans, vendredi prochain (14 septembre).