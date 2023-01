La Berri-PSG : stationnement et circulation modifiés, sécurité renforcée pour le match du 6 janvier

Un stade Gaston Petit à guichet fermé, avec plus de 14.000 spectateurs : voilà ce qui se prépare pour vendredi 6 janvier, à l'occasion du match de La Berrichonne Football face au PSG, pour les 32e de finale de la Coupe de France.

Pour cet événement, le protocole de sécurité sera renforcé.

Interdictions de stationnement

A compter de la veille du match, jeudi 5 janvier, 20 heures, il sera interdit de stationner dans plusieurs rues aux alentours du stade.

Les interdictions de stationnement autour de Gaston Petit, à partir de jeudi 5 janvier, 20h. - Châteauroux Métropole

avenue de la Châtre, de l’avenue Pierre-de-Coubertin jusqu’à la RD 920 des deux côtés,

parking Marcel-Dassault,

avenue Pierre-de-Coubertin, de l’avenue de la Châtre à la rue Pierre-et-Marie-Curie,

allées du Stade et du Tennis,

avenue Pierre-de-Coubertin, sur l’emprise de l’ancienne bascule municipale,

avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, de l’avenue de la Châtre jusqu’à l’allée Beaumarchais,

allée Beaumarchais et parking du stade Claude-Jamet,

boulevard des Charmilles,

boulevard Blaise Pascal, du boulevard des Charmilles jusqu’à la rue Paul-Verlaine.

Interdiction de circulation

La circulation sera modifiée aux abords de Gaston Petit, certains axes seront coupés à partir de 17 heures vendredi.

Les interdictions de circulation autour de Gaston Petit, à partir de vendredi 6 janvier, 17h. - Châteauroux Métropole

avenue de la Châtre, de l’avenue Pierre-de-Coubertin jusqu’à l’avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

Dans le sens Le Poinçonnet/centre-Ville de Châteauroux » de la RD 920 jusqu’à l’avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny :

parking Marcel-Dassault,

avenue Pierre-de-Coubertin, de l’avenue de la Châtre à la rue Pierre-et-Marie-Curie,

allées du Stade et du Tennis

Effectifs renforcés et brigade de CRS

Même si la sécurité est un enjeu majeur lors de chaque rencontre, la présence de milliers de spectateurs oblige à mettre en place un protocole renforcé. "Il y a un risque de débordement autour et dans le stade, mais aussi le risque attentat, qu'il ne faut pas oublier", précise Christophe Guilliers, chef de service de la police municipale de Châteauroux. Sant compter que les bus des joueurs parisiens et de leurs supporters seront escortés.

Ainsi, le nombre de gendarmes, policiers municipaux et nationaux sera élargi, et ils auront le renfort d'une brigade de 80 CRS. Les pompiers et la sécurité civiles seront aussi plus nombreux à Gaston Petit.

Un protocole habituel pour ce genre d'événements d'ampleur, précise la préfecture de l'Indre.

Pour entrer à Gaston Petit, il vous faudra un billet nominatif, une pièce d'identité vous sera demandée. La sécurité effectuera aussi des fouilles de sacs, comme avant chaque match.

Pour permettre à tous les spectateurs de rentrer calmement, les portes ouvriront à 18 heures.