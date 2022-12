La Berri-PSG : toutes les places ont été vendues pour le match des 32e de finale de Coupe de France

N'espérez plus trouver une place pour assister, le 6 janvier prochain, au match qui opposera La Berrichonne de Châteauroux et le Paris-Saint-Germain, lors des 32e de finale de la Coupe de France. Il se jouera à guichet fermé devant 14.204 spectateurs.

Après une prévente réservée aux socios les jeudi 8 et vendredi 9 décembre, les supporters ont pu, ces mardi et mercredi 20 et 21 se rendre à Gaston Petit pour acheter le précieux sésame . Peu après midi, le club a indiqué que toutes les places disponibles ont été vendues.

Le club avait indiqué que les éventuelles places restantes seraient mises en vente le 2 janvier, en ligne. Il n'y en aura donc pas besoin.