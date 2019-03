La Berri reçoit l'une des plus belles équipes de ligue 2 Brest qui file tout droit vers la L1

Châteauroux, France

Le score du match aller parle de lui même. Le 28 septembre dernier, les joueurs de Jean-Luc Vasseur (remplacé depuis par Nicolas Usaï) ont subi leur plus gros revers de la saison. Au stade Francis le Blé La Berri s'incline 5 but à 1 ! Dans une saison il arrive qu'une équipe réalise de ce genre de match et après elle rentre dans le rang. Mais ce n'est pas le cas de Brest. En effet, les Bretons après ce large succès au match aller ont atteint pour la première fois le podium de la ligue 2 soit le 28 septembre 2018 pour ne plus le quitter grâce à une série impressionnante de match sans défaite. C'est une équipe taillée pour la montée estime Nicolas Usaî l'entraîneur Castelroussin :" Ce sont des matchs que nous avons envie de jouer, ce sont des matchs très excitants _surtout quand on sait que notre adversaire est invaincu depuis le 4 décembre 'défaite 2 à 1 à Lens). _Ils sont donc sur une série de 10 matchs sans défaite, il n'ont perdu que trois matchs dans la saison. Brest c'est aussi la meilleure attaque du championnat avec 44 buts inscrits et il possède le meilleur butteur de la ligue 2 Gaëtan Charbonnier avec 19 buts ! "

Alors bien sur, La Berrichonne de Châteauroux n'a pas du tout mais vraiment du tout les faveurs du pronostic. Premièrement elle reste sur deux rencontres très moyennes, défaite à domicile face à Orléans deux à un et un match nul un partout sur la pelouse du 18ème Béziers. Et deuxièmement, le dernier succès à domicile remonte toujours au 30 novembre (1 à 0) ! Alors existe t-il un syndrome au stade Gaston-Petit ? Pas du tout coupe cours Nicolas Usaï :" Non il n'y a pas de blocage c'est juste que nous avons du mal à faire du jeu à être patient ou encore à préparer nos actions. Après on ne va pas commencer à tomber dans une psychose de jouer à domicile. C'est toujours pour moi quelque chose d’intéressant de jouer à la maison surtout face à un tel adversaire. " Les joueurs les dirigeants ont toujours en travers de la gorge le score du match aller. Si La Berri ne perd pas chez elle ce sera déjà un bon résultat face au 2ème de la poule. En revanche si elle s'impose ce sera un véritable exploit face à une équipe Brestoise qui devrait rencontrer la saison prochaine, Le Paris St Germain ou encore l'Olympique Lyonnais !