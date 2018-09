Les footballeurs de La Berri sont-ils définitivement lancés dans leur championnat de ligue 2. La question mérite d'être posée car après la toute première victoire de la saison face à Nancy, ils ont chuté à l'extérieur sur la pelouse d'Orléans. Et du coup après leur succès 2 à 0 face au promu Béziers sont-ils capables de repartir du Finistère avec au minimum un point. Au regard du classement les Bretons sont favoris.

Mon équipe est en général à l'aise face à des plus gros"

Ils sont 3ème du championnat de Ligue 2 mais Jean-Luc Vasseur l'entraîneur de la Berri a confiance en ses joueurs : " En général mon équipe est plutôt à l'aise face à des plus gros. Cela doit les libérer et du coup ils doivent être encore plus motivé. En plus dans un passé proche nous avons eu de bonnes sensations au stade Francis Le Blé." L'entraîneur des bleu et rouge a bien sur en tête cette petite remontada. il y a deux saisons. La Berri tout juste promu du championnat National à celui de Ligue 2 dispute son tout premier match face au Stade Brestois. Alors que les bleu et rouge sont menés 2 à 0 ils renversent la vapeur et ils finissent par s'imposer 3 but à 2 sur un dernier but signé Sofiane Khadda.

La Berri pourrait revenir à une défense à quatre

Ce soir face à des Bretons qui restent tout de même sur 4 victoires à la suite la Berri ne part pas avec les faveurs du pronostic d'autant qu'elle sera toujours privée de ces deux défenseurs centraux : Le capitaine Yannick M'Bonné blessé au mollet et Aldo Angoula passe en ce moment ses diplômes d’entraîneur de football. Alors est ce que Jean-Luc Vasseur va revenir à une défense à quatre avec l'absence de ses deux défenseurs centraux ? Il y a de fortes chances.

En revanche la titularisation de Rémi Pillot dans les buts devrait se poursuivre face à Brest. Enfin les Berrichons qui rejoindront la Bretagne par la voie des airs espèrent revenir avec au minimum avec le point du match nul et pourquoi pas mieux compte tenu de cette remontada il y a deux saisons au stade Le Blé. Mais l'entraîneur Castelroussin Jean-Luc Vasseur coupe court : Ce type de match, ce type de scénario se produit en général une fois dans l'année. " Mais nous sommes sur des bases intéressantes y compris lors de notre défaite à Orléans nous avions produit du jeu donc j'ai confiance en mon groupe. " La Berri compte bien débuter une série de matchs sans défaite pour cela elle doit donc ramener le point du match nul de Brest ou pourquoi une nouvelle victoire qui serait synonyme de petit exploit car les Bretons ne se sont inclinés qu'une seule fois devant leur public. C'était lors de la première journée face à l'ogre de cette ligue 2 à savoir le FC Metz.