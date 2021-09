Très diminuée, la Berrichonne Foot accueille St Brieuc ce vendredi pour la passe de trois à domicile

Entre les joueurs sélectionnés avec leur pays respectifs : Opa Sanganté, Gilles Sunu et Bendjaloud Youssouf, les blessés Thio N'Tholla, les suspendus Yannick M'Bonné qui a écopé de deux matchs de suspension après son carton rouge direct à Créteil... cela commence à faire beaucoup. En défense par exemple 50%, des joueurs sont donc absents. Avec un effectif de plus de 30 joueurs, Marco Simone doit faire avec, d'autant que la dernière recrue Thibaut Vargas n'est pas qualifiée ; il devrait l'être pour la réception de Sète dans une semaine. L'attaquant Nolan Roux lui, va t-il enfin débuter la rencontre ou rentrer en jeu ? "Il n'a pas 90 minutes dans les jambes, ça c'est sûr. Si Nolan rentre entre 10 et 30 minutes, là il n'y aura aucun problème."

l'Attaquant Nolan Roux présent à Créteil sur le banc mais qui n'est pas rentré en jeu, devrait ce vendredi faire ses premiers pas sur la pelouse de Gaston-Petit © Radio France - Sylvain ROGIE

Face à un adversaire, 12e au classement qui compte une seule victoire, 2 à 1 face au Red-Star, la Berri part largement favorite. L'objectif surtout à domicile, c'est de battre St Brieuc. Mais une fois encore, ce ne sera pas forcément une partie de plaisir : "Ca peut être la réplique de quelques matchs que nous avons déjà, vu à savoir une équipe en bloc regroupée défensivement mais nous aurons sans doute des contres intéressants à jouer" précise Marco Simone, l'entraîneur de la Berri.

Avec 7 millions d'euros, La Berri à le plus important budget du championnat national

La Berri avec un recrutement XXL et un budget de 7 millions d'Euros comme l'a annoncé le président Michel Denisot lundi soir dans 100% club sur France Bleu Berry, s'est donnée les moyens de ses ambitions. Elle sera attendue à tous les matchs c'est certain et la pression sera forte. Mais cette équipe là est taillée pour une accession en ligue 2 en mai prochain. Elle doit être régulière, perdre bien entendu, le moins de matchs possible et s'imposer à domicile comme elle vient de le faire en ce début de championnat face à Cholet et le Mans. La passe de trois est donc tout à fait réalisable face au stade Briochin, une formation qui va tout faire pour créer l'énorme surprise. La Berri est donc prévenue.