La Berrichonne va tenter de prendre trois points dans l'Ain, sur la pelouse de Bourg-en-Bresse

C'est le choc au sommet de cette septième journée de national : Bourg-en-Bresse, deuxième avec douze points, accueille la Berrichonne, sixième avec un point de moins. C'est un choc car ces deux équipes sont armées en ce début de saison pour accéder en Ligue 2 en mai prochain. D'ailleurs avant le début du championnat, Marco Simone, le technicien Castelroussin, avait placé Bourg-en-Bresse comme probable candidat à la montée : " Je connais bien ce club et surtout son président, David Venditelli qui au début de ma carrière à travaillé pour moi, il était mon agent. C'est quelqu'un de très sérieux qui est en train de très bien structurer le club. Je sais aussi que son objectif est de faire monter le plus vite possible Bourg-en-Bresse en Ligue 2. C'est possible car Bourg-en-Bresse, c'est un mélange de jeunes joueurs talentueux et de joueurs expérimentés comme Anthony Scaramozzino que vous connaissez ici." Il y a certes le défenseur Scaramozzino mais aussi l'attaquant Arnold Garita et le milieu de terrain Maxime Blanc. Ils ont porté tout les trois le maillot de la Berri.

La Berri peut se placer sur le podium uniquement en cas de succès

La Berri qui n'est pas forcément à l'aise loin de ses bases, va devoir sortir un gros match pour grimper sur le podium. Les footballeurs de l'Ain ont inscrit la bagatelle de dix sept buts en seulement six journées. C'est tout simplement la meilleure attaque de la poule mais aussi la cinquième défense sur dix-huit : "Il va y avoir face à face de bonnes équipes qui vont disputer un match important dans la saison. Je suis persuadé que le public là bas va assister à un bon match." Le capitaine Yannick M'Bonné expulsé à Créteil est de retour après avoir purgé ses deux matchs de suspensions. La défense devra donc se montrer d'une grande solidité face aux artilleurs de Bourg-en-Bresse. Un match sur la pelouse d'un prétendant à l'accession, serait considéré comme un bon résultat. Et si les Castelroussins s'imposent ? Ils marqueraient non seulement les esprits, mais ils dépasseraient leur adversaire du jour.