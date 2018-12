La Berri va tenter la passe de trois au Havre

Châteauroux, France

C'est incontestable, la Berrichonne football va mieux. Les deux derniers succès en championnat, les trois si on englobe la Coupe de France en témoignent, même si le dernier obtenu pour le compte de la 16ème journée de ligue 2 face à Sochaux en plein doute est à relativiser. En effet les joueurs de Nicolas Usaï n'ont pas eu leur rendement habituel ou encore leur créativité dans le jeu, comme ce fut le cas par exemple à Niort. Quoi qu'il en soit après 16 journées, les Castelroussins ont fait la moitié du chemin pour se maintenir au niveau 2 du football Français.

Nicolas Usaï : "Cette équipe Havraise n'a perdu qu'un seul match à domicile"

Ils ont récolté 21 points alors qu'il reste trois journées de championnat avec ce déplacement au Havre et deux réceptions pour finir cette fin d'année 2018 : Celle de l'AJ Auxerre le 14 décembre et le Gazélec d'Ajaccio le 21. Les Havrais pour leur par 10ème comptent 23 points soit deux points de plus que les Castelroussins. Face à une équipe Normande qui ambitionne la montée en ligue 1 Nicolas Usaï a observé à la loupe son futur adversaire : "Cette équipe Havraise n'a perdu qu'un seul match à domicile c'était contre Béziers. C'est une équipe solide sur le plan défensif avec vraiment des joueurs de grande taille avec beaucoup d'impact et qui possède des joueurs de qualité. Mais aujourd'hui force est de constater que nous sommes qu'à deux points d'eux." Si la Berri veut prendre au minimum le point du match nul sur la pelouse du stade Océane, elle devra développer du jeu ce qu'elle a eu du mal à faire face à Sochaux mais aussi répondre au défi physique. Le Havre et Châteauroux sont les deux équipes les plus athlétiques de ce championnat de ligue 2. Mais pour l'entraîneur Castelroussin la clé du match sera justement :"La maîtrise technique c'est pour moi la base du football ensuite il faut avec cette maîtrise technique mettre du rythme et gagner des duels. Les Berrichons se sont donnés de l'air au classement, ils possèdent sept points d'avance sur le barragiste Sochaux. Cela leur permet de voyager plus sereinement d'autant qu'en terme de confrontation entre Havrais et Castelroussins, la balance penchent encore une fois dans le camp adverse. Les Normands et les Castelroussins se sont affrontés à 24 reprises pour 14 victoires du Havre 7 matchs nuls et enfin 3 petites victoires des "bleu et rouge". La dernière victoire Castelroussine en championnat remonte au 5 Août 2005 (3 à 0) c'était au stade Jules Deschazeaux !