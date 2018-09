Châteauroux, France

Après leur succès tant attendu face à la lanterne rouge Nancy, les footballeurs de la Berrichonne jouent une nouvelle fois face à un mal classé. L'US Orléans occupe en effet la 18ème place de ligue 2 avec une seule victoire au compteur et quelle victoire 4 à 0 obtenue le 24 Août dernier face au Paris FC. Il est vrai que ce succès est arrivé après 3 défaites de suite ! Avec un tel départ il n'est pas étonnant de retrouver les Orléanais si bas au classement. Les Castelroussins pour leur part 13ème après leur premier succès n'arrivent pas au stade de la Source la fleur au fusil après leur dernière victoire face à Nancy.

" Orléans n'est pas une équipe à prendre à la légère "

Au contraire prévient Jean-Luc Vasseur :" Les Orléanais sont certes 18ème mais regardez lors des premières journées de championnat les adversaires qu'ils ont rencontré : Lens le 4ème Metz l'actuel leader donc cela ne veut pas dire que cette équipe est au fond du trou. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient rebondir et de fort belle manière après le 4 à 0 face au Paris FC ! Orléans a de jeunes joueurs comme nous capable de faire la différence " Justement, l'entraîneur Castelroussin pourra aussi compter pour ce plus court déplacement de la saison sur ses deux dernières recrues : Arthur Yanga c'est un attaquant de 22 ans d'1m88 pour 83kg. Il est prêté par le club Italien du Chiévo Verrone. Arthur Yanga peut jouer dans l'axe voir à la pointe de l'attaque mais son poste de prédilection est d'occuper le couloir gauche alors qu'il est droitier Abdoulaye Sissako est la dernière recrue de ce mercato hivernal. C'est un jeune milieu de terrain de 20 ans 1m86 pour 80kg. Abdoulaye Sissako est arrivé dans la foulée du prêt payant de Siddy Sarr à Lorient. Il doit maintenant faire ses preuves pour gagner sa place de titulaire au cœur du jeu. Treizième au classement de ce championnat de ligue 2 avec une victoire pour quatre matchs nuls et une seule défaite face à Lorient, les "bleu et rouge" ont les faveurs du pronostic à l'occasion de ce derby de la Région Centre. Du côté des Orléanais Didier Ollé-Nicolle qui a entraîné la Berrichonne football de 2005 à 2006 va également s'appuyer sur ses dernières recrues. La preuve, Thomas Ephestion l'ancien milieu de terrain Lensois est convoqué pour la première fois dans la liste des 18. Cette première manche aller du derby de la Région Centre s'annonce ouverte espérons le intéressante entre deux équipes qui ont besoin de se rassurer pour Orléans et de capitaliser pour Châteauroux.