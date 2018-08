Châteauroux, France

Les footballeurs de la Berri vont tout faire ce vendredi 17 Août pour non seulement décrocher leur premier succès en championnat et du même coup laisser le Red Star à la 18ème place voir plus bas au classement. Il est vrai que c'est avant tout un duel de mals classés avec un petit avantage qui n'est pas négligeable pour les footballeurs de la Berrichonne. Ils viennent mardi 14 Août dernier de remporter leur première victoire en match officiel. Ils se sont qualifiés pour le deuxième tour de la Coupe de la ligue après avoir éliminé Niort sur le score de 1 à 0 suite à un but marqué par la nouvelle recrue le milieu de terrain Jérémy Livolant prêté sans option d'achat par l'En Avant Guingamp. Les Castelroussins joueront d'ailleurs le mardi 28 Août sur la pelouse de l'AJ Auxerre. alors face au 18ème de la ligue 2.

" Ils ne méritent pas leur 18ème place et nous ne méritons pas non plus la 16ème."

Alors l'objectif pour cette 4ème journée de ligue 2 c'est de signer une victoire en championnat face à des Parisiens qui ont raté leur début de saison. La mission ne s'avère pas impossible mais l'entraîneur Castelroussin jean-Luc Vasseur se méfie : " Même si les Parisiens restent sur quatre défaites de suite j'inclue leur élimination en coupe de la ligue, il n'empêche qu'il ne faut surtout pas les mésestimer. Ils ont certes perdu leur quatre premiers matchs mais sur des petits score. Ils ne méritent pas leur 18ème place comme nous la 16ème. Enfin il faut toujours se méfier d'un adversaire qui est au plus mal. A nous, d'enchaîner qui plus est devant notre public pour lancer notre saison. "

L'attaquant Fantamady DIARRA dernière recrue

Jean-Luc Vasseur pourra compter en plus sur le retour dans le groupe de son attaquant Christophe Mandanne blessé à la cheville face à l'un des favoris Lorient lors de la 2ème journée quant à l'avant dernière recrue Moussa Soumaré il a été jugé trop juste physiquement et comme il n'est pas qualifié pour la venue du Red Star il ne sera donc pas dans le groupe des 16. A noter que la toute dernière recrue Fantamady Diarra né le 11 février 1992 à Bamako présent à l'occasion de cette rencontre face au Red Star vient de s'engager avec la Berrichonne football mais le club n'a pas communiqué la durée du contrat.

C'est international Malin (15 sélections) a été formé à Rennes, club avec lequel il a joué 19 matchs de ligue 1 de 2001 à 2014. Il a ensuite évolué à Istres (ligue 2) Auxerre et Paris FC avant d'être prêté à Tours la saison dernière. Le mercato avance mais si les Castelroussins veulent réellement lancer leur championnat de ligue 2, ils doivent donc enchaîner avec une deuxième victoire de suite.

Le groupe des 16 : Contreras, Pillot Fofana, Condé, Bourillon, M'Bonné Opéri, Sanganté Sarr, Boukari, Barthelmé, Goba, Vanbaleghem, Livolant, Tounkara, Mandanne.