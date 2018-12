La Berri veut passer un cap avec la réception de Sochaux

Châteauroux, France

Un petit coup d’œil au classement suffi pour constater que ce Châteauroux - Sochaux c'est la confrontation entre deux équipes qui ont des objectifs différents. Châteauroux 13e avec 18 points souhaite après son succès dans les Deux-Sèvres regarder à nouveau vers le haut et passer le cap des 20 points, de l'autre Sochaux 18e avec son nouvel entraîneur Omar Daf compte stopper l’hémorragie comme les Castelroussins l'ont fait avec la venue de Nicolas Usaï le 22 Octobre dernier.

Nicolas Usaï justement connait très bien le nouvel entraîneur du FC Sochaux Montbéliard et pour cause : "Dans le football on a pas forcément beaucoup d'amis mais Omar Daf est mon ami. Nous avons passé et obtenu notre diplôme d'entraîneur professionnel ensemble. Je lui souhaite bien sur de réussir mais après notre match." La Berri veut donc confirmer après sa victoire à Niort. En terme de maîtrise collective elle a montré des choses intéressantes notamment en milieu de terrain ou Maxime Barthelmé a été étincelant. La défense n'a pas encaissé de but et le gardien Rémi Pillot a fait les arrêts qu'il fallait. Mais en football tout reste fragile d'autant que les Castelroussins ont tendance à être brillant face à des équipe du haut de tableau à Lens ou à Niort mais elle est moins en réussite face à des formations à la peine dans ce championnat. Les "bleu et rouge" ont aussi du mal aussi à s'imposer devant leur public.

La preuve, le dernier succès au stade Gaston-Petit remonte au 21 septembre dernier 2 à 0 face à Béziers. Du coup le nouvel entraîneur de la Berri a envie de savoir comment ça se passe à domicile :"Depuis que je suis arrivé il y a eu à domicile un match nul 2 partout face à l'AC Ajaccio et une défaite 2 à 1 face au FC Metz donc j'ai envie d'entendre les murs du vestiaire vibrer après la victoire." Le fidèle public du stade Gaston-Petit est prêt lui aussi à célébrer le cap des 20 points. Tout le monde est prêt maintenant place au jeu sans jamais mésestimer un adversaire en souffrance. Enfin il y a un seul changement dans le groupe de 18. Fanta Mady Diarra blessé est remplacé par Kévin Goba.