La Berri veut sortir la tête de l'eau face à Valenciennes un mal classé

Châteauroux, France

La Berri est redescendue de son nuage. L'arrivée du nouvel entraîneur de la Berri Nicolas Usaï pour sa première sur le banc de touche le 26 octobre dernier a fait un grand bien à cette équipe qui venait d'encaisser huit buts en deux matchs, 5 à 1 à Brest puis 3 à 0 à domicile face à Troyes. Les bleu et rouge ont donc bien redressé la barre avec des performances de choix réalisées à Lens et Niort deux équipes du haut de tableau. Mais depuis le 8 décembre dernier et cette qualification 4 à 0 face à Pau pour les 32ème de finale de la coupe de France, ils n'y arrivent plus. Avec 22 points et à l'aube de recevoir le Gazélec d'Ajaccio la Berri a terminé l'année sur une fausse note avec une défaite à domicile 1 à 0. Mais le plus gênant ce sont les commentaires d'après match sur le fait que les joueurs n'ont pas tout donné au cours de ce dernier match de l'année. D'ailleurs à l'issue de cette défaite le président de la Berrichonne football Thierry Schoen l'avait souligné au salon des partenaires. Alors est ce que ce coup de gueule présidentielle a été entendu ? La réponse est non. Car les Castelroussins ont enchaîné avec une élimination en Coupe de France 4 à 1 à Nantes puis un revers 2 à 1 lors du dernier match à Lorient.

Nicolas Usaï : " Il faut mettre les ingrédients de base face à V.A ce que je n'ai pas vu en 1ère mi-temps à Lorient. "

La pression sera bien présente sur les épaules des Berrichons qui doivent absolument éviter une quatrième défaite de suite en match officiel. Ils doivent donc à l'inverse retrouver les joies de la victoire comme le souligne Nicolas Usaï : " Ce Berri - Valenciennes va être un match très important au même titre que le match suivant face au Red-Star. On va jouer des équipes qui vont être à la lutte avec nous. Alors pour éviter toute mauvaise surprise il faut jouer ce genre de rencontre avec beaucoup de détermination et surtout mettre tous les ingrédients de base que je n'ai pas vu par exemple au cours de la première mi-temps à Lorient. "Les Castelroussins auront donc la pression du résultat bien sur le contenu du match sera scruté par leur entraîneur mais que dire des Valenciennois. Ils traversent une période très délicate. Seizième au classement avec 5 victoires, comme la Berri du reste, VA s'est incliné en match en retard 4 buts à 3 sur la pelouse du Havre. Avec 36 buts encaissés en 20 journées, les Nordistes ont la vingtième et dernière défense de Ligue 2. Cela va peut-être permettre aux joueurs de Nicolas Usaï de briller en attaque car pour leur par les joueurs à vocation offensive de marque plus ! La Berri à la 17ème attaque avec 15 buts seulement inscrit en 20 journées ! Enfin concernant l'effectif, le défenseur central Cékou Condé exclu à Lorient a écopé de 3 matchs de suspensions. Il est remplacé par le très expérimenté Aldo Angoula 35 printemps qui jongle actuellement entre ses diplômes d'entraîneur et son rôle de capitaine au sein de l'équipe fanion.