Football : La Berrichonne de Châteauroux défaite 2 à 1 à domicile par l’AJ Auxerre

Le match commence avec une première mi-temps animée et globalement dominée par l’AJA avec une occasion dès la 1ère minute de jeu et une frappe puissante de Kévin Fortuné, bien détournée par Julien Fabri.

Les Auxerrois se mettront plusieurs fois en évidence par la suite (9’, 32’, 44’). Ils se créeront la plus grosse occasion du premier acte de la rencontre par l’intermédiaire de Sakhi sur un corner, sauvé sur sa ligne par Jérémy Cordoval.

De leur côté, les castelroussins se sont montrés dangereux à deux reprises : une première fois avec une magnifique frappe de l’extérieur du pied d’Ilyas Chouareff qui flirte avec la transversale de Sonny Laiton. Une double occasion viendra ensuite inquiéter le gardien auxerrois.

Une défaite concédée dans les derniers instants de la rencontre

Il faudra attendre la seconde période pour assister au premier but de la rencontre. Mathias Autret reprend un centre d’un Sakhi très en vue. La Berri répond 8 minutes plus tard et égalise sur un coup franc de Rémi Mulumba à l’entrée de la surface.

Les Berrichons ont même l’occasion de prendre l’avantage quelques instants plus tard : Chaker Alhadhur manque de peu le cadre sur un centre fuyant de Gilles Sunu. La Berrichone continue d’insister avec un tir d’Alhadhur qui rase le montant droit du but auxerrois. Alors que les 45 dernières minutes sont dominées par les hommes de Nicolas Usaï, c’est bien Yanis Begraoui qui inscrit le but de la victoire pour l’AJ Auxerre, à la 89ème minute.

La Berri s’incline finalement 2-1 malgré une très bonne seconde période. Rendez-vous à Valenciennes pour le prochain match des Castelroussins le 12 septembre.