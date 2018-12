La Berrichonne à la relance face au FC Pau pour le compte du 8ème tour de la Coupe de France

Châteauroux, France

Même si les tours de coupe de France réservent pratiquement à chaque fois des surprises, il n'empêche que ce match entre La Berrichonne football (12ème de Ligue 2) et le football club de Pau (12ème de National) comptant pour le 8ème tour ne devrait pas être rangé au rayon des surprises tout au moins avant le coup d'envoi et ce pour deux raisons : Premièrement les Berrichons évoluent une division au dessus et deuxièmement ils reçoivent dans leur stade Gaston-Petit. Alors l'objectif est bien sur comme à chaque tour de coupe de prendre cet adversaire au sérieux et éviter de tomber dans le piège car les Palois comme le souligne l'entraîneur de la Berri Nicolas Usaï ont de la qualité :" _Sans faire de langue de bois, un match entre une équipe de National et une de Ligue 2 c'est vraiment du 50/50_. Et la Berri est bien placée pour le savoir la saison dernière Chambly était venu à Châteauroux éliminer la Berri. Ce qui prouve d'années en années que ces équipes du championnat National sont très bien structurées. Nous avons observé les Palois lors de leur dernier match de championnat face à Laval car la dernière journée leur match face à Lyon-Duchère a été reporté. Ils ont été brillants en Mayenne. Ils n'ont pas que gagné ils ont été brillants dans le jeu. Ils auront sans doute plus de fraîcheur physique car ils n'ont pas joué le weekend dernier.

Nicolas Usaï : " Qua-li-fi-ca-tion... le cerveau peut enregistrer cela quand même ! "

Nous, nous sommes dans une situation inverse raison pour laquelle nous devons être méfiants face à ces Palois." Certes la Berri s'est inclinée sur la pelouse du stade Océane du Havre mais dans l'ensemble les "bleu et rouge" ont montré de belles choses. Avec trois réceptions, un match de coupe et deux matchs de ligue 2, la Berri peut terminer cette année 2018 en beauté. Pour cela elle doit commencer par se qualifier face aux Palois. Quels seront les derniers mots de l'entraîneur Castelroussin : Un mot en 5 syllabes : QUA-LI-FI-CA-TION. Le cerveau peut enregistrer cela quand même. Il n'y a pas d'autre objectif. Alors pour atteindre ces 32ème de finale il y aura du changement dans le groupe de 16 joueurs. José Contréras sera titulaire, je vais aligner d'entrée de jeu Aldo Angoula notre capitaine qui sera associé en défense central à Yannick M'boné. Dans le secteur défensif Alexandre Raineau sera lui aussi dans le 11 de départ. Quant à Grégory Bourillon qui n'a pas joué au Havre sera lui aussi titulaire." Ce Châteauroux FC Pau est un match important pour les deux équipes qui misent avant tout chose sur le maintien dans leur championnat respectif. Mais l'équipe qui va se qualifier pour les 32ème de finale à une chance d'accueillir une équipe de Ligue 1. En effet les 32ème de finale de la Coupe de France se joueront le weekend du 4 et 5 janvier avec l'entrée en lice des clubs de ligue 1.