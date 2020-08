La Berrichonne de Châteauroux battue par Clermont en match amical

Pour son deuxième match amical de préparation estivale, la Berrichonne de Châteauroux s'est inclinée sur la pelouse de Clermont, ce mercredi soir. Une défaite 3-1 lors de ce duel entre deux clubs qui se retrouveront en Ligue 2 la saison prochaine. Les footballeurs castelroussins avaient pourtant débuté pied au plancher cette rencontre. Dès la troisième minute, lyas Chouaref accélère sur le côté droit et centre parfaitement pour Gilles Sunu, qui inscrit le premier but.

La réaction clermontoise a mis quelques minutes avant d'être visible. Puis à la demi-heure de jeu, en quatre minutes, Clermont renversait la situation, avec un doublé de Tell (32e, 36e). Le même Jordan Tell s'offrait un triplé en marquant un troisième but à la 61e. La Berrichonne de Châteauroux perd donc son deuxième match de préparation, après une défaite logique 3-0 contre Rennes le 16 juillet.

Le prochain match amical de la Berri, ce sera dimanche 9 août à 18h face à Romorantin. Une rencontre qui se jouera devant du public.