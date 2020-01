La Berrichonne de Châteauroux commence 2020 avec...une défaite !

Châteauroux, France

Avant la reprise du championnat de ligue 2, avec un déplacement vendredi prochain à Rodez, la Berrichonne de Châteaouroux, 17e au classement disputait ce samedi après-midi au Mans, un match amical face à l'US Avranches-Mont Saint-Michel, 7e du championnat de National. Et les castelroussins commencent l'année 2020 comme ils ont terminé 2019 : dans la difficulté. Les joueurs de Nicolas Usaï se sont inclinés 1 à 0, but inscrit par l'ancien brestois Pierre Magnon.

Rien de dramatique bien sûr, en tout cas on veut y croire, mais ce revers face à une équipe qui joue au niveau inférieur, n'est pas de nature, sinon à rassurer, à faire gonfler le capital confiance. Allez, on met ça sur le compte des fêtes de d'année, même si les joueurs se sont entrainés tout au long de la semaine. C'est surtout vendredi prochain qu'il faudra montrer un autre visage et entamer 2020 avec un succès dans ce championnat de ligue 2. Bonne année la Berrichonne !