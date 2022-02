La Berrichonne de Châteauroux se relance grâce à une large victoire 4 à 1 contre Créteil

Thomas Robinet en très grande forme et une équipe castelroussine qui n'a presque pas laissé de chance à son adversaire. Voilà ce qu'il faut retenir de la soirée de la Berri. Pour la 20ème journée de National, ce vendredi 4 février, le club indrien recevait Créteil sur la pelouse du stade Gaston Petit.

Un match charnière avant la suite de la deuxième partie de la saison. Pour le coach berrichon, l'objectif était clair : "remettre la tête dans le guidon et pédaler". Un match pour se relancer, un match pour créer une dynamique positive en vue de l'ambition de retrouver la Ligue 2 à la prochaine saison.

Une première mi-temps spectaculaire

Les joueurs de la Berri ont entendu l'appel de leur entraîneur. Châteauroux s'est créé une occasion dès la 2ème minute et a concrétisé à la 15ème avec le premier but de la saison de Ferris N'Goma. Une ouverture du score suivie rapidement de l'égalisation de Créteil, avec un but inscrit à la 36ème minute par Alexis Araujo.

Réaction immédiate de Châteauroux. Thomas Robinet inscrit son premier but de la rencontre quelques secondes plus tard. Et le meilleur buteur castelroussin a poursuivi sur sa lancée : il marque pour la deuxième fois à la 44ème minute. De quoi rentrer au vestiaire à la mi-temps avec le sourire et le plein de confiance.

Deuxième période : plus calme, mais maîtrisée

Après une première mi-temps spectaculaire, la Berrichonne de Châteauroux s'est montrée plus tempérée en deuxième période. Sans pour autant relâcher la vigilance. Châteauroux a réussi à garder la maîtrise de la rencontre, en continuant de mettre la pression sur l'équipe francilienne.

Avant le match, la consigne du coach Mathieu Chabert était claire : il fallait encore travailler, ajuster le jeu. "On est à la fois l'équipe qui tire le plus du championnat et à la fois l'équipe qui a le taux de réussite le plus faible du championnat", indiquait l'entraîneur de la Berri la veille de la rencontre. Message reçu par Thomas Robinet qui s'illustre une nouvelle fois. L'attaquant castelroussin inscrit un troisième but et bat son record de buts en une saison.

Soirée parfaite pour la Berrichonne de Châteauroux, qui lui permet de se relancer et de gagner quelques places au classement provisoire. Elle est désormais 6ème au classement de National, avec 33 points.

Prochaine rencontre pour la Berri : le vendredi 11 février sur la pelouse de Saint-Brieuc.