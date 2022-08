La Berrichonne Foot entame sa deuxième saison en National contre un promu

Ne pas rester une année de plus en National et tout de suite regoûter aux joies de la Ligue 2. Voilà l'objectif fixé par la direction de la Berrichonne Football, à l'aube de cette nouvelle saison. Châteauroux reçoit le Paris 13 Atlético vendredi pour la première journée du championnat. Après une préparation mitigée au niveau des résultats (une victoire en cinq rencontres), les compteurs sont remis à zéro. Attention au match piège cependant contre une équipe qui découvre le niveau National pour la première fois de son histoire. "Quand on voit notre calendrier, on pourrait se dire que c'est facile mais pas du tout", prévient l'entraîneur Mathieu Chabert.

Affronter un promu, jamais une chose facile !

Et pour cause, Châteauroux affrontera également Martigues et Le Puy Auvergne 43, deux équipes promues, lors des 3e et 4e journées. "Les promus sont sur une dynamique intéressante. Ça va être un match compliqué mais comme chaque week-end en National. Les débuts de saison peuvent être compliqués mais on est préparé et très impatient", ajoute le coach castelroussin.

La saison dernière a été délicate pour la Berri. On n'a jamais senti cette équipe vraiment capable de s'accrocher aux deux premières places pour directement rejoindre la Ligue 2. Mais pas question de se mettre de pression inutile, selon Mathieu Chabert. "L'objectif est d'être en haut le plus tôt possible. Mais il faut surtout être dans le peloton en janvier-février. C'est là qu'on a perdu le championnat l'an dernier", estime l'entraîneur de la Berrichonne Foot.

Pour cette première journée, deux absents de taille dans l'effectif castelroussin : le défenseur central Opa Sanganté qui a un souci musculaire et Adama M'bengue, suspendu.