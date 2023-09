La Berrichonne Foot et France Bleu Berry renouvellent leur partenariat pour cette saison 2023/2024

Main dans la main. Depuis des décennies, le foot résonne sur l’antenne de France Bleu Berry. Il ne pouvait en être autrement cette saison 2023/2024 que tous les supporters souhaitent couronnée de succès.

ⓘ Publicité

Un partenariat enrichi cette saison comme l'explique Christian Opéron, le directeur de France Bleu Berry : « Outre la retransmission de toutes les rencontres de la Berry, à l’extérieur et à domicile, nous avons réfléchi ensemble, avec la direction de notre club de cœur, à des contenus plus inclusifs qui vont vous faire rentrer au cœur de cette institution qu’est La Berri. Les contours de ces contenus sont dessinés, ne reste plus qu’à finaliser ces nouveaux rendez-vous, ce qui sera fait dans les prochains jours. Une chose est sûre, les supporters seront ravis de ces nouvelles propositions que nous avons hâte de présenter ».