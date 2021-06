La Berrichonne Football entame la préparation de sa saison en National

Cinq semaines de vacances pour recharger les batteries et tourner la page d'une saison très difficile ponctuée par une relégation en National. Mais ça y est, l'heure de la reprise a sonné pour les joueurs de la Berrichonne Football. Les Castelroussins sont attendus au centre d'entrainement ce jeudi à partir de 9 heures. Dans un premier temps, des tests sportifs et médicaux seront réalisés.

Le premier entrainement ouvert au public se déroulera lundi 28 juin à 10 heures à La Tremblère. L'occasion de voir beaucoup de nouvelles têtes. La Berri a déjà recruté six nouveaux joueurs et a annoncé le départ de 14 joueurs en fin de contrat. L'accès pour les supporters sera uniquement autorisé aux abords des terrains avec port du masque obligatoire et distanciation physique.

à lire aussi Berrichonne de Châteauroux : quatre matchs amicaux prévus en juillet

La Berri va entamer six semaines de préparation pour être en forme et démarrer pied au plancher la prochaine saison de National. Le club castelroussin disputera son premier match en troisième division le vendredi 6 août.