La Berrichonne Football : face à Sedan, Châteauroux veut se faire une place dans le top 5

La Berrichonne Football (9e, 11 points) touche du doigt le groupe de tête du championnat National. Pour se faire une place parmi les leaders du tableau, il faudra gagner face à Sedan (7e, 12 points) et engranger les trois points qui les installeront un peu plus confortablement alors que le premier tiers de la compétition approche. La rencontre débutera à 18h45 sur la pelouse du stade Gaston-Petit de Châteauroux

La fenêtre de tir est mince pour la Berri. Les équipes du haut du tableau restent tassées au score. Bourg-Péronnas et Villefranche, dominent les premières places avec 18 points. Mais en dessous, Laval, Avranche, Cholet, Concarneau et Sedan vivent dans un mouchoir de poche, entre 12 et 14 points. La Berri, 9e avec ses 11 points peut rapidement se catapulter dans la cour des grands. En revanche, une défaite pourrait méchamment plomber les castelroussins. "Bien sûr que si tu perds le match, l'écart de sept points devient important, acquiesce l'entraîneur Marco Simone. En gagnant ce match-là on se remet dans un position cohérente par rapport au début de saison et toutes les difficultés qu'on a pu trouver par rapport à la nouvelle équipe en place. Pour autant, il ne faut pas se mettre la pression : on n'est qu'à la huitième journée. On sait que c'est un match important, mais je ne pense pas que ce soit un tournant. Je m'appuie toujours sur la statistique. Il y a pas mal d'équipes qui a la moitié du championnat du National sont en tête. À la fin elles luttent pour le maintien, et vice et versa. Après c'est sûr que qu'il faut donner de la continuité et de la constance. On l'a dit en début de saison, il ne faut pas avoir de vide dans ce championnat. Le but c'est de gagner, pas forcément parce qu'on est sous pression mais parce qu'on doit rester là, dans le peloton des cinq premiers pour donner suite au travail qui pour moi, est plus que positif."

Le coach Marco Simone est lucide. Il connaît la clef pour réussir ce joli coup : "Beaucoup de patience car c'est un match au cours duquel si tu marques dans les cinq à dix premières minutes ça peut changer complètement la physionomie du match. Maintenant il faut s'attendre à ne pas trouver d'espace tout de suite. Ca peut déboucher tout de suite sur une rencontre très ouverte. Si on marque tout de suite ça va être plus évident de trouver des espaces. Si ça ne se passe pas comme ça, je crois que le mot-clef, c'est la patience. Beaucoup de patience, et insister sur les choses qu'on connaît, qu'on a préparées. Je sais qu'on a la qualité qu'il faut pour trouver un décalage à n'importe quel moment et trouver l'occasion de marquer un but", résume l'entraîneur, confiant en son effectif.

La sélection de la Berrichonne Football pour ce match face à Sedan.

Gardiens de buts : DELECROIX, PLUMAIN

Défenseurs : MBONÉ, MBENGUE, SANGANTÉ, VARGAS, FOFANA

Milieux : DEURO, DAHAM, CANELHAS, MEXIQUE

Attaquants : ROBINET, ROUX , N'GOMA, MENDY, FORTUNÉ, SUNU