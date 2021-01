La Berrichonne Football : le nouvel entraîneur Benoît Cauet prêt à "réveiller" ses joueurs

"Il y a des valeurs dans ce club, il y a des valeurs dans ce groupe. Il s'est peut-être un peu endormi en ce moment et il faut le réveiller", commence Benoît Cauet pour sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur de la Berrichonne Football. Le nouveau coach débarque à Châteauroux à un moment particulièrement délicat. L'équipe est dernière du classement de Ligue 2 avec quatre défaites sur les cinq derniers match. Le club, lui, est en pleine procédure de rachat avec le groupe United World du prince saoudien Abdullah bin Mosaad.

Mais pour sa première conférence de presse, Benoît Cauet se concentre sur l'état d'esprit du groupe. Arrivé ce vendredi à Châteauroux, il a à peine eu le temps de les rencontrer. Son premier chantier : redonner de la motivation à un groupe dans la tourmente. Sans connaître intimement les joueurs, il décèle du potentiel. "J'ai rencontré un groupe qui a envie. Je pense qu'il y a des joueurs très importants comme le capitaine M'Bone, et Sanganté (milieu de terrain NDLR). Ils ont une vraie personnalité qu'ils doivent apporter à cette équipe", explique-t-il. S'appuyer sur des valeurs sûres pour remettre l'effectif sur pied : voilà le premier volet de méthode Cauet.

Un plan de bataille encore flou

En revanche, pas de commentaires sur les performances sportives de l'équipe jusqu'à maintenant. "J'ai regardé les matchs", lâche-t-il, peu loquace sur les prestations individuelles, ou collectives. Peu de visibilité également sur sa stratégie. "Mon style est caractérisé par le travail. Il n'y a pas de magie dans les victoires, il y a surtout du gros travail derrière. Un travail de précision, les joueurs doivent savoir ce qu'ils doivent faire sur le terrain, dans toutes les situations possibles, lorsque c'est possible. C'est ça mon style" explique-t-il.

Bruno Allègre, Benoît Cauet, Thierry Schoen et Aldo Angoula lors de l'intronisation du nouvel entraîneur © Radio France - François Chagnaud

Mais le choc face à Troyes ce mardi approche. Le défi est de taille, le nouveau coach en est bien conscient. Le match promet d'être difficile sur le terrain. "C'est une très très bonne équipe. C'est un challenge pour nous, admet Benoît Cauet. On va essayer d'être le plus positif possible surtout. On va essayer de prendre des points. Même si la situation est délicate en ce moment, il faut positiver et mettre en avant nos points forts (...) c'est leur motivation qui fera la différence. Là-dessus, je suis convaincu qu'ils vont répondre présent", conclut-il.

"J'ai six mois ici, l'objectif c'est le maintien. Ça c'est le deal entre Châteauroux et moi". Et en cas de maintien ? "On rediscutera. Pour moi aujourd'hui le futur est immédiat. Ce qu'il se passera dans 6 mois, c'est tellement loin. Il y a un match dans trois jours", tranche Benoît Cauet.

Trouver un second souffle

"Il fallait certainement changer des choses pour redonner un souffle nouveau (...) c'est souvent le cas quand on change d'entraîneur", veut croire le président délégué du club, Bruno Allègre. Le nouveau coach a une longue carrière de joueur derrière lui : 25 ans partagés entre l'Olympique de Marseille, le Paris-Saint-Germain, l'Inter Milan, FC Nantes, Bastia ... Mais en tant qu'entraîneur, Benoît Cauet ne peut revendiquer qu'une petite année au FC Concarneau, club de Nationale dont il a été limogé en février 2020. Bruno Allègre balaie d'un revers de la main les doutes sur les compétences du nouveau coach, tout en reconnaissant le risque pris par la Berrichonne avec ce recrutement. "A chaque fois qu'on prend une décision il y a un risque. J'ai une totale confiance en Benoît et en son staff. On est persuadés que c'est l'homme de la situation."

Bruno Cauet va donc tenir les rênes. Mais l'attelage pourrait-il changer ? Difficile d'en savoir plus en l'absence du directeur sportif Jérôme Leroy, missionné pour un mois par la Berri et le futur propriétaire United World pour redresser la barre.

Bientôt entre les mains des Saoudiens

Du côté des dirigeants, le changement semble imminent. "Notre avenir à nous, (les dirigeants NDLR) n'est pas important, lance le président Thierry Schoen. Le challenge c'est le maintien en Ligue 2. C'est continuer et aboutir à ce processus de vente à United Group de manière à pouvoir donner une ambition différenet à la Berrichonne Football pour les saisons à venir. Je transmettrai le club à des gens qui seront en mesure de faire encore beaucouop mieux que moi, ce qui ne sera certainement pas très difficile. C'est ma seule mission".

La Berrichonne devrait donc rapidement changer de mains. "La lettre d'intention a été signée, les parties sont d'accord sur le montant de l'investissement de United Group sur le club. Tout est calé à ce niveau-là. L'acte de vente devrait intervenir au courant du mois de janvier. La volonté des deux parties est d'aller au bout", conclut Thierry Schoen.

